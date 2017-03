Kinh doanh ma túy trong trại giam

Ngày 26/9, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã khởi tố bị can với Trần Văn Huận (23 tuổi) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Huận từng bị kết án 8 năm tù về tội cướp tài sản, vừa được đặc xá dịp 2/9 vừa qua. Trở về địa phương, anh ta không tu chí làm ăn, mà thường xuyên trở lại thăm “bạn tù” một cách bất thường.

Công an huyện Thủy Nguyên và trại giam Xuân Nguyên (Tổng cục 8, Bộ Công an) phát hiện Huận có dấu hiệu vận chuyển trái phép ma túy vào trại. Tối 23/9, tại khu vực gần phân trại K3, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện bắt quả tang Huận đang chuyển 2 gói heroin vào trại cho các phạm nhân. Khám xét nơi ở của Huận, công an thu tiếp hơn 14 gam heroin và 0,3387 gam Methamphetamine.

Cảnh sát xác định, trong thời gian thụ án ở trại giam Xuân Nguyên, Huận cùng Dương "Đại bàng" và Hoàng “Ve” đã bàn kế hoạch kinh doanh sau khi ra tù. Theo đó, Hoàng là đầu mối cung cấp ma túy. Huận có nhiệm vụ tuồn "hàng trắng" vào phân trại K3, đặt ở phía trên lỗ thoát nước thải ở tường bao. Sau đó, Dương “Đại bàng” đang thụ án phía trong sẽ cho phạm nhân ra lấy mang về phòng giam để bán lẻ.

Mở rộng vụ án, Ban chuyên án đã bắt tiếp phạm nhân Nguyễn Tuấn Anh (Anh “Còm”) khi vừa nhận một gói heroin 5,2510 gam chuyển tới khu vực cống thoát nước phân trại K3.

Hiện, sau khi đường dây lộ tẩy, Hoàng "Ve" đã bỏ trốn và đang bị truy bắt.

