Kinh hãi tài xế xe tải phê ma túy đánh võng trên đường

Đại úy Kiều Viết Thành (Đội phó Đội CSGT - Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh ) cho biết chiều 19-1, Đội CSGT thị xã đã phối hợp với đồn công an Khu kinh tế Vũng Áng bắt giữ một người có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.



Chiếc xe được kịp thời dừng lại, tránh được hậu quả khôn lường có thể xảy ra.

Trước đó, chiều 19-1, công an phát hiện xe tải 47C-018.44 chạy trên QL12 thuộc địa phận xã Kỳ Lợi có biểu hiện nghi vấn do chiếc xe này lạng lách liên tục, không đảm bảo an toàn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra..