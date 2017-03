Kinh hãi thang máy tự chế cuốn chết nhân viên giặt là

Khoảng 10g30 sáng 15-12, chị Phương làm nhân viên tại cơ sở giặt là Phương Trà (số 48 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, do ông Trần Hậu Tỉnh làm chủ), mang quần áo từ tầng một lên sân thượng ở tầng 4 bằng hệ thống thang máy tự chế. Tuy nhiên chị Phương không may bị trượt chân, bị mắc kẹt dẫn tới tử vong.

Ngay khi phát hiện sự việc, cơ sở giặt là Phương Trà đã ngắt điện và báo công an phường Bắc Hà. Thi thể chị Phương được tìm thấy đang bị mắc kẹt giữa cầu thang máy tự chế với tường nhà. Cho đến 12g trưa cùng ngày, công an phường Bắc Hà phối hợp với công an TP Hà Tĩnh và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Hà Tĩnh đã dùng máy cắt, máy hàn phá cầu thang máy tự chế để đưa được thi thể chị Phương ra ngoài.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Phương thuộc diện khó khăn, con nhỏ mới 10 tháng tuổi. Chị Phương mới đến xin làm thủ việc tại Cơ sở giặt là Phương Trà được bốn ngày thì xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm trên.