Kinh hoàng: Bé trai bị đàn heo tha ở quận Bình Tân

Ngày 28-5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ xảy ra ở quận Bình Tân.



Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường địa điểm phát hiện thi thể bé trai sơ sinh. Ảnh: H.Tâm

Trước đó, ngày 2-4, một người đàn ông phát hiện đàn heo thả rông đang tha một vật lạ trong bãi đất trống đối diện chùa Thiện Hoa, số 574/1A SinCo (phường An Lạc, quận Bình Tân).

Chạy ra xem, người này tá hỏa phát hiện vật lạ là một đứa trẻ sơ sinh nên vác gậy đuổi đánh đàn heo để mong giải cứu.

Tuy nhiên, khi đàn heo bỏ chạy thì người đàn ông phát hiện bé trai sơ sinh này đã tử vong.



Nhận được thông tin, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc. Bước đầu, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định bé trai sơ sinh xấu số còn sống sau khi sinh. Nguyên nhân tử vong của cháu bé xấu số do đa chấn thương.

Công an cũng phát đi thông báo những ai biết thông tin về vụ việc hãy cung cấp để phục vụ công tác điều tra.