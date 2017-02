Kinh hoàng: Chém chết 3 người trong một nhà rồi tự tử

Ngày 12-2, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết địa bàn vừa xảy ra mội vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng, khiến ba người trong một gia đình tử vong.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 11-2, tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Công an huyện Mường Chà nhận được tin báo từ người dân về một vụ án mạng tại khu vực lán nương thuộc bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng.

Thông tin ban đầu, do tranh chấp đất nương, Sùng A Thò (31 tuổi, trú tại bản Ma Lù Thàng) đã dùng dao chém ba người trong một gia đình tử vong, gồm Ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi, vợ ông Dơ) và Sùng A Hồ (16 tuổi, con trai ông Dơ).

Sau khi gây án, Sùng A Thò bỏ trốn khỏi địa phương.



Huyện Mường Chà (Điện Biên), nơi xảy ra vụ thảm án

Xác định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án do Đại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban chuyên án.

Đại tá Bính đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, Công an huyện Mường Chà tiến hành các biện pháp điều tra, tổ chức truy bắt nghi can.

Sau nhiều giờ nỗ lực điều tra và truy bắt, chiều ngày 12-2, lực lượng Công an đã tìm thấy nghi phạm Sùng A Thò tại một bản trên địa bàn huyện Mường Chà trong tình trạng bất tỉnh.



Ban chuyên án nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Ngay sau đó, công an đã đưa nghi phạm đến cơ quan y tế để cấp cứu nhưng Thò đã tử vong. Sơ bộ ban đầu, cơ quan công an xác định trong lúc bỏ trốn, Thò đã ăn lá ngón để tự tử.

Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Chà đã đến động viên và hỗ trợ người thân gia đình ông Sùng Sái Dơ 10 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ.