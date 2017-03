Kinh hoàng cướp giật trên phố

Không đi một mình vào nơi vắng người Theo thống kê của Công an TP.HCM, sáu tháng đầu năm 2011 trên địa bàn TP xảy ra 199 vụ án cướp tài sản (tăng tám vụ so với cùng kỳ năm 2010), đã phá được 115 vụ, bắt 224 đối tượng. Theo đại tá Mai Văn Tấn - trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, những vụ cướp bằng hung khí, tấn công người đi đường hầu hết là do các đối tượng nghiện ma túy thực hiện nên rất manh động. Công an TP và công an các quận huyện đã tăng cường tuần tra, mật phục, rà soát, truy bắt các băng nhóm. Tuy nhiên, hầu hết lãnh đạo công an đều khuyến cáo người dân không nên đi một mình vào những khu vực vắng người lúc đêm khuya, phải chú ý không để bị áp sát khi đi trên đường. Trong trường hợp bị cướp, trước hết phải bảo toàn tính mạng, rút chìa khóa vứt đi rồi bỏ chạy, la lớn để người dân hoặc lực lượng tuần tra bí mật kịp thời giúp đỡ.