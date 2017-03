Kinh hoàng đánh cắp hài cốt, ra giá chuộc 300 triệu đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phá thành công một vụ án phi nhân tính xảy ra trên địa bàn tỉnh. 5 kẻ côn đồ đã bị bắt giữ gồm: Đạo Toàn Thắng (tức Khoa, SN 1968); Vũ Trung Dũng (SN 1979), Phan Văn Cương (SN 1970), Ngô Phương Anh (SN 1982), cùng trú tại TP Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh và Hồ Văn Tuấn (tức Sơn, SN 1979), trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều - Quảng Ninh.



Các đối tượng chính là hung thủ gây ra vụ đào trộm mộ đánh cắp hài cốt táo tợn để đòi tiền chuộc của thân nhân đối với người đã khuất.



Sự việc được gia đình ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1967), trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh phát hiện vào sáng sớm ngày 16/12/2012 khi gia đình ông Quân đến thăm mộ của cụ Đinh Thị S. (SN 1943, mất năm 2007, là mẹ đẻ ông Quân). Lúc đó, phần mộ của cụ S đã bị đào phá tơi bời.



Thậm chí, những người thân còn phát hiện quan tài đã bị cậy phá. Những kẻ thủ ác đã lấy đi phần hộp sọ của người đã khuất. Chúng còn táo tợn để lại tờ giấy ghi nội dung thông báo số điện thoại liên hệ để chuộc lại hộp sọ với giá 300 triệu đồng.



Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông Quân đã lập tức trình báo đến cơ quan công an. Nhận thấy đây là một vụ trọng án táo tợn, phi nhân tính, công an tỉnh Quảng Ninh đã lập tức cử trinh sát ráo riết vào cuộc truy bắt hung thủ.



Đến ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 5 đối tượng gây án, thu lại tang vật vụ án. Phần hài cốt được giám định đúng là hài cốt của cụ Đinh Thị S đã được bàn giao cho gia đình ông Quân mai táng.



Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Anh Thế (DT)