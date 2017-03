Kinh hoàng một phụ nữ bị siết cổ và đập đầu đến chết tại nhà

Vụ án mạng gây xôn xao ngõ chợ Khâm Thiên sáng nay.



Vụ trọng án xảy ra tại ngách 85, ngõ 165, phố chợ Khâm Thiên (Hà Nội). Theo đó, vào khoảng 7h sáng nay, hàng xóm cạnh căn nhà nơi xảy ra án mạng đã phát hiện ra vụ việc và tri hô, đồng thời báo cho lực lượng Công an quận Đống Đa (Hà Nội).Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Đống Đa đã khẩn cấp điều động cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường. Khu vực xung quanh căn nhà này cũng bị phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.Thông tin ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ khoảng 50 tuổi. Nạn nhân bị siết cổ đến chết rồi bị đập vào đầu .Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an nhận định vụ án xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 12/6.Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

