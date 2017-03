Kinh hoàng phát hiện xác chết treo cổ trên cây

Tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Văn Chinh - Phó Trưởng Công an phường Cẩm Thượng - cho biết: 7 giờ sáng nay 20/6, quần chúng phát hiện xác chết trên. Công an phường đã báo cáo Công an TP Hải Dương và có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, do hiện trường là đường ra vào Bến đò Hàn, có đông người và phương tiện qua lại.

Nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, mặc áo bay ngắn tay, quần âu tối màu, đi giày nâu, thắt lưng da màu đen, treo cổ bằng sợi dây điện màu đen dài khoảng 1,2 m.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân xác chết treo trên cây.

Phía dưới nạn nhân không có ghế hoặc đồ vật nào để nạn nhân có thể đứng lên tự tròng dây vào cổ. Đồng thời, một số người có mặt tại hiện trường cũng khẳng định nạn nhân không có biểu hiện của một người tự treo cổ chết. Trước đó, một phụ nữ cho biết sáng sớm nay còn có một chiếc xe máy dựng gần xác chết.

8h30 sáng cùng ngày, cơ quan pháp y Công an tỉnh Hải Dương bắt đầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Căn cứ giấy tờ tùy thân, bước đầu nạn nhân được xác định là anh Đỗ Ngọc B., sinh năm 1971, quê Nam Sách, Hải Dương, đang làm ăn tại miền Trung.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Theo Anh Thế (Dân trí)