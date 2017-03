Kinh hoàng sản xuất dấm gạo bằng acid với nước lã

Cụ thể, tại nhà bà Nguyễn Thị Thu (ở xóm 3, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An), công an đã phát hiện bà Thu dùng acid pha với nước lã thành dấm gạo. Công an thu tang vật gồm 850 chai dấm loại 500 ml và một can nhựa đựng 4 lít acid.

Mở rộng điều tra, cùng ngày Đội 4 thuộc Phòng PC49 Công an Nghệ An tiếp tục kiểm tra tại nhà ông Phạm Văn Phúc (cũng tại xóm 3, xã Hưng Chính) phát hiện nhiều chai dấm giả nếu ăn vào ảnh hưởng đến sức khỏe và nhiều gia vị, thực phẩm khác.

Lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ vụ sản xuất nước dấm gạo bằng cách trộn nước lã với acid





Tang vật thu giữ một can 20 lít acid dùng để pha chế thành dấm, 105 kg ruốc bông, hơn 1.300 chai dấm, 130 kg gia vị thịt hộp, 84 lít tương ớt, 10 kg nước cốt dừa đã quá hạn sử dụng , 72 chai nước không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Bước đầu, bà Thu, ông Phúc khai nhận đã sử dụng 40 lít acid để pha chế thành khoảng 10.000 chai dấm gạo cung ứng trên thị trường.

Hiện Phòng PC49 Công an Nghệ An kiểm tra đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Có khoảng 10.000 chai dấm gạo như thế này được sản xuất bằng cách trộn acid với nước lã rồi bán trên thị trường