Kinh hoàng tài xế taxi bị giết, vứt xác để cướp xe

Vụ sát hại tài xế rồi cướp xe xảy ra khoảng 0 giờ ngày hôm nay (14-1), nạn nhân là anh Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) - tài xế hãng taxi Vạn Xuân (Nghệ An).

Khoảng 23 giờ đêm 13-1, anh Tuấn đón khách trên quốc lộ 1A (khu vực trước khách sạn Phương Đông, TP Vinh) đi Hà Tĩnh. Khi đến địa phận xã Trung Lễ, hành khách này đã dùng dao tấn công vào đầu anh Tuấn khiến anh tử vong. Người này đã vứt thi thể nạn nhân lại bên đường rồi lái taxi bỏ chạy.

Người thân và con trai của anh Nguyễn Anh Tuấn bên di ảnh, bàn thờ anh.





Ông Nguyễn Tiến Dũng (chú ruột của anh Tuấn) kể trong nước mắt: "Rạng sáng hôm nay (14-1), người dân ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phát hiện một chiếc taxi nổ lốp trước đậu bên đường. Họ đến kiểm tra và phát hiện trong xe có nhiều vết máu cùng hai chiếc điện thoại. Kiểm tra điện thoại họ đã báo cho công an và gia đình tôi. Lúc đó, chúng tôi lo sợ cháu Tuấn gặp nạn nên tỏa đi tìm. Kẻ ác đã vứt lại thi thể cháu bên đường - đoạn giữa đồng xa nhà dân rồi cướp xe. Có lẽ vì chiếc xe bị nổ lốp nên người này mới bỏ lại".

Mẹ và người thân đau buồn, khóc ngất khi hay tin anh Tuấn bị sát hại.





Nhận tin báo, cơ quan Công an huyện Đức Thọ phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án. Đến 5 giờ sáng công tác khám nghiệm hoàn tất, gia đình đã đưa thi thể anh Tuấn về nhà tổ chức an táng.

Ông Dũng cho biết thêm: "Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy Tuấn bị đâm chém vào đầu vỡ xương. Tuấn đã cố gắng chống cự, đưa tay ra tước dao kẻ cướp nhưng bị lưỡi dao cắt đứt bàn tay. Sau đó, Tuấn đã cố gắng bỏ chạy nhưng bị kẻ ác sát hại đến cùng".



Khu vực anh Tuấn thường dừng xe chờ khách ở TP Vinh (Nghệ An).

Được biết vợ chồng anh Tuấn có hai người con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn. Hiện cơ quan Công an huyện Đức Thọ và cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định, bắt giữ được một người tên L., nghi can gây ra vụ giết người, cướp của nghiêm trọng này.