Kinh hoàng vụ đổ xăng tự thiêu vì mâu thuẫn với vợ

Hiện trường vụ tự thiêu (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Sự việc trên xảy ra vào hồi 8 giờ sáng nay, 1/10 tại ngôi nhà số 58, ngõ 68/177 đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Văn Nam, sinh năm 1971.



Những người chứng kiến cho hay, vào khoảng thời gian trên, do có mâu thuẫn với vợ là chị Hoàng Thị Chi, sinh năm 1973 nên anh Nam đã đổ cả một can xăng 20 lít lên người.



Khi ấy, một vài người hàng xóm đi qua, thấy anh Nam ướt sũng liền hỏi thì chị Chi hốt hoảng nhờ cứu chồng. Tuy nhiên, khi mọi người chưa kịp làm gì thì anh Nam đã châm lửa tự đốt.



Rất may, chị Chi nhanh tay bế con gái chạy ra ngoài. Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội. Từ trong nhà phát ra một tiếng nổ lớn khiến các hộ dân xung quanh giật mình. Tuy người dân cố gắng cứu chữa song do lửa bốc quá mạnh, mọi nỗ lực đều vô ích.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Thạch Bàn và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, anh Nam đã tử nạn.



Theo quan sát tại hiện trường, nơi xảy ra vụ việc là quán tạp hóa của anh Nam. Do lửa bốc lên quá mạnh nên toàn bộ quán đã bị thiêu rụi, toàn bộ phần mái nhà bị ngọn lửa thổi bay. Mùi khét bốc lên rất khó chịu.



Cho đến khoảng 12 giờ, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.