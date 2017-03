Kinh hoàng vụ nổ bom bi gây chết người ở Hà Nội

Nạn nhân xấu số có gia cảnh khó khăn

Vụ nổ máy làm gạch chiều 8/10 tại Công ty Cổ phần Quyết Chiến, ở thôn Đổng Viên (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), khiến anh Trương Phú Hùng (27 tuổi, ở Hoằng Hoá, Thanh Hoá) tử vong ngay tại chỗ.

Còn anh Nguyễn Văn Sáu và Nguyễn Văn Tư (đều 26 tuổi, ở Quang Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã cho đình chỉ sản xuất lò gạch nơi xảy ra sự cố để phục vụ công tác điều tra.



Anh Thìn kể lại sự việc

Ngày 9/10, theo tìm hiểu của PV, tại nhà máy sản xuất gạch Quyết Chiến, hầu hết công nhân đến làm việc tại đây đều từ tỉnh lẻ, đông nhất là người Thanh Hóa.

Anh Trương Ngọc Thìn (21 tuổi, quê ở Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) – một công nhân làm việc tại đây cho biết: “Tôi đang chuẩn bị đi làm ca chiều chợt giật nảy mình vì tiếng nổ lớn phát ra từ lò gạch, kéo theo khói, bụi bay nghi ngút. Chạy lại thấy ba người trong số tám công nhân làm việc tại đây bị thương nặng.

Trong đó, anh Trương Phú Hùng bị mảnh kim loại bắn rách tim, phần da thịt ở tay và vùng ngực, mặt bị rách, chảy nhiều máu, tử vong ngay sau đó”.



Nơi xảy ra vụ nổ, khiến 1 người chết, 2 người nhập viện

Theo anh Thìn, gia cảnh của anh Hùng vô cùng khó khăn. Bố bị bệnh thần kinh, mẹ phải đi làm ô-sin ở ngoài Hà Nội. Nhà anh Hùng có ba chị em, chị gái đã lấy chồng, em trai đang thất nghiệp. Anh Hùng đã có vợ và con gái mới hơn một tuổi. Do kinh tế khó khăn nên anh Hùng cùng anh em ở quê phải ra Hà Nội tìm việc làm thuê.

Anh Hùng mới xin vào đây làm việc chưa được 15 ngày. Ở đây làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, lương khoán. Trung bình, mỗi tháng mỗi công nhân làm "kịch" cũng chỉ tích góp được ba triệu đồng. Chưa nhận được tháng lương đầu tiên thì tai họa lại ập đến, cướp mất tính mạng của anh Hùng. Khoảng 3h sáng ngày 9/10, người nhà đã ra đưa thi thể của anh về quê mai táng.

Nổ máy gạch là do bom bi

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch UBND xã Phù Đổng cho biết: "Lò gạch của Công ty Cổ phần Quyết Chiến là do ông Trần Quyết Chiến làm Giám đốc. Nơi xảy ra vụ nổ thuộc địa bàn quản lý của xã. Tuy nhiên, đất đó là do Công ty này thuê lại của Công ty Giống gia súc Hà Nội.

Công ty Quyết Chiến cũng có đầy đủ giấy tờ, thủ tục đăng ký sản xuất gạch và đảm bảo an toàn lao động. Khi xảy ra sự cố, phía Công ty đã lo toàn bộ chi phí đưa thi thể anh Trương Phú Hùng về quê mai táng và hỗ trợ viện phí cho hai nạn nhân Nguyễn Văn Sáu và Nguyễn Văn Tư đang điều trị tại Bệnh viện Đức Giang.

Khu vực sản xuất gạch của Công ty Cổ phần Quyết Chiến ở thôn Đổng Viên từ trước tới nay chưa hề xảy ra sự cố tai nạn nào, trừ vụ việc ngày hôm qua. Ở đây cũng không có tàn tích của bom mìn thời chiến để lại."



Các công nhân đang ngóng tin về 2 người bị thương

Theo ông Thanh, sau khi lực lượng Công an vào điều tra, nhận định ban đầu nguyên nhân vụ nổ do bom bi. “Bom bi vùi trong đất được chở từ nơi khác về đây để nung gạch. Trong quá trình làm, không may quả bom phát nổ khiến ba công nhân thương vong” – ông Thanh cho biết.

Đại tá Đặng Văn Vượng – Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết: ”Nguyên nhân vụ tai nạn là do bom bi trộn lẫn trong đất phát nổ. Khi quả bom bi phát nổ, tổ công nhân trong đó có ba anh Hùng, Tư và Sáu đang đùn đất vào máy để đúc gạch thì bị kẹt máy. Anh Hùng – vận hành máy liền lấy que chọc vào cho máy chạy, bất ngờ chiếc máy phát nổ, khiến anh Hùng tử vong tại chỗ, hai anh Tư và Sáu bị thương...”.



Lò gạch của Công ty Cổ phần Quyết Chiến

Theo Đại tá Vượng, hiện lực lượng Công an huyện Gia Lâm và bộ đội Công binh – Bộ Tư lệnh Thủ đô đang phong tỏa hiện trường, rà soát lại toàn bộ khu vực sản xuất gạch để xem còn có bom mìn hay không, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc khác.

Khu vực sản xuất gạch trên của Công ty Cổ phần Quyết Chiến là đất hợp đồng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan đến an toàn lao động và giấy phép sản xuất của Công ty này.

Theo Tiến Dũng (Bee)