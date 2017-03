Kinh sợ vụ hỗn chiến với đao kiểm và mìn

Sự việc trên diễn ra vào khoảng 21 giờ ngày 21-10 tại thôn 2, xã Cẩm Mỹ, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh...



Theo nguồn tin của người dân cho biết, do có mâu thuẫn từ trước với một số đối tượng ở thôn 2, xã Cẩm Mỹ, Đậu Văn Huy (28 tuổi, trú thôn 2, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) đã thuê một chiếc taxi đón 3 đối tượng khác từ TP Hà Tĩnh lên xã Cẩm Mỹ, để đánh dằn mặt, trả thù số thanh niên ở làng này cho hả giận. Khoảng 21 giờ ngày 21-10, khi chiếc taxi của nhóm Đậu Văn Huy đến địa phận thôn 2, xã Cẩm Mỹ thì gặp 3 thanh niên làng này mà Huy cho là những kẻ trước đây đã gây mâu thuẫn với mình. Huy liền bảo tài xế dừng lại, đồng thời bảo 3 “chiến hữu” đi cùng mình lôi đao, mã tấu ra để chém 3 thanh niên trên. Không bất ngờ, khi thấy các đối tượng từ trên taxi bước xuống, 3 thanh niên làng này cũng đưa dao, kiếm ra “nghênh chiến”.

Vậy là hai bên với đầy đủ đao, kiếm trong tay đã lao vào nhau chặt chém làm náo loạn cả vùng quê trong đêm khuya. Nhiều người dân sống ở thôn 2 thấy vậy ai nấy cũng hoảng sợ vội vàng đóng kín cửa, không dám ra ngoài can ngăn vì sợ “tai bay vạ gió” và gọi điện báo sự việc với chính quyền xã và công an huyện (CAH) Cẩm Xuyên. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng chưa kịp đến hiện trường diễn ra cuộc hỗn chiến thì 2 nhóm thanh niên vẫn lao vào nhau ăn thua đủ.



Khi thấy cuộc “đối đầu” bằng đao, kiếm bất phân thắng bại, Lưu Như Thức (25 tuổi, trú thôn 2, xã Cẩm Mỹ) liền mang một quả mìn tự chế ra châm ngòi rồi ném thẳng về phía nhóm của Đậu Văn Huy. Thấy ngòi lửa bốc cháy, xịt khói khét lẹt, nhóm của Đậu Văn Huy hốt hoảng hét nhau “có mìn” rồi mạnh ai nấy chạy. Một tiếng nổ kinh hoàng mang theo cả đất đá dội lên khiến xóm làng rung chuyển, nhưng rất may nhóm của Huy không ai bị thương nặng mà chỉ bị sây sát nhẹ...

Các loại đao, kiếm mà các đối tượng sử dụng để đánh chém nhau.

Nhận được tin báo từ người dân, CAH Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng để nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng khi lực lượng CA đến nơi thì các đối tượng này đã nhanh chóng bỏ trốn. Ngay trong đêm, các chiến sĩ CAH Cẩm Xuyên đã thu thập chứng cứ từ người dân và nhanh chóng điều tra, truy tìm các đối tượng. Chỉ sau đó vài giờ, CAH Cẩm Xuyên điều tra, xác định được các đối tượng nghi vấn trong vụ hỗn chiến bằng đao kiếm, vật liệu nổ và triệu tập về cơ quan CA làm việc trong đêm 21 rạng sáng 22-10. Cũng trong đêm, lực lượng CA cũng tìm ra nơi cất giấu các loại đao, kiếm mà các đối tượng sử dụng để đem về cơ quan CA làm vật chứng…

Trao đổi về quá trình điều tra vụ 2 nhóm gây rối TTCC trong đêm 21-10, thượng tá Trần Hữu Hà - Phó trưởng CAH Cẩm Xuyên cho biết, bước đầu cơ quan CA xác định được danh tính kẻ chủ mưu thuê một số đối tượng từ TP Hà Tĩnh về thôn 2, xã Cẩm Mỹ để trả thù nhóm thanh niên làng này là Đậu Văn Huy. Còn 3 thanh niên trú tại thôn 2, xã Cẩm Mỹ đã hỗn chiến với nhóm của Đậu Văn Huy là Lê Hữu Mỹ (24 tuổi), Phan Văn Đặng (19 tuổi) và Lưu Như Thức. Hiện, CAH Cẩm Xuyên đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Lê Hữu Mỹ, Phan Văn Đặng, Lưu Như Thức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý.



