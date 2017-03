Kon Tum: Phát hiện đường dây mua bán sâm Ngọc Linh giả

Thượng tá Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng phòng PC 45 -Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nam Trà Mi, tỉnh Quảng Nam tạm giữ hành chính đối với ông Nguyễn Đình Ký (trú tại thôn Măng Đen, xã Đắc Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum), khi ông đang tiêu thụ khoảng 2kg sâm Ngọc Linh giả với giá 4 triệu đồng/kg.



Ông Ký khai đã mua số sâm này của ông Hồ Văn Hùng (trú tại 230 Hùng Vương, TP.Kon Tum). Ông Hùng nói là mua của bà Hà Thị Tố Nga (trú tại khối 7, thị trấn Đắc Tô, Kon Tum). Còn bà Nga thì nói số sâm đó do một phụ nữ tên Bình ở ngoài Bắc cung cấp.



Tình trạng buôn bán sâm Ngọc Linh giả xuất hiện khá rầm rộ từ đầu năm đến nay ở khắp các địa bàn Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam, và các tỉnh phía Bắc, với mức đại hạ giá và số lượng vô kể. Còn về hai vụ trộm sâm Ngọc Linh ở Kon Tum (vào ngày 31-8 và 22-10) với số lượng gần 1.600 gốc sâm (có độ tuổi từ 6 đến 11 năm, với trọng lương khoảng 70kg) đang được UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.





Theo Quốc Học(SGGPO)