Kon Tum: Trưởng công an xã bị tố cáo đánh dân

Hàng chục người dân xã Ya Chiêm, TP Kon Tum phản ánh việc trưởng công an xã đánh họ thừa chết thiếu sống.

Anh Phạm Văn Đảng, 32 tuổi, trú thôn Plei Bua, xã Ya Chiêm, hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Anh kể: Chiều 28-6, anh đang chạy xe máy trên đường thì gặp tổ tuần tra trật tự giao thông do Trưởng Công an xã Ya Chiêm Nguyễn Minh Hùng chỉ huy, yêu cầu anh dừng xe kiểm tra. Do anh không có bằng lái nên tổ tuần tra lập biên bản. Hai bên lời qua tiếng lại, anh Đảng bị ông Hùng dùng gậy đánh thẳng vào mặt, máu ra bê bết. Ông Hùng lệnh cho cấp dưới đưa Đảng về trạm xá xã. Trên đường đi, chân nạn nhân bị kéo lê dưới đường nhựa dài mấy km, một số ngón của bàn chân trái tróc da thịt, gãy cả xương.

Bệnh án của Phạm Văn Đảng do Bệnh viện đa khoa Kon Tum ghi: Bệnh nhân đa vết thương vùng mặt do bị đánh. Vết thương mất da và xương hai ngón chân trái; gãy một ngón chân trái. Vết thương gò má trái phải mổ và khâu 4 cm.

Thế nhưng ông Nguyễn Minh Hùng cho chúng tôi biết vết thương trên mặt Đảng là do nạn nhân tự ngã.

Khi nghe có nhà báo về tìm hiểu vụ việc, hàng chục người dân nhà ở quanh UBND xã vây lại phản ánh. Cháu Nguyễn Chính Nam (con anh Nguyễn Đức Dân) kể: Tháng 9-2007, cháu chạy xe ngang qua trụ sở công an xã thì bị ông Hùng chặn xe kiểm tra. Lúc đó cháu mới 14 tuổi, chưa có bằng lái xe nên sợ, bỏ chạy. Ông Hùng xách dùi cui quật mạnh vào cổ cháu. Theo ông Dân, vì ông Hùng xin lỗi, con mình không bị nặng lắm nên ông tự mua thuốc điều trị.

Ông Phạm Xuân Kiểm - đại biểu HĐND xã cho biết: Ngày 16-2-2008, cháu ông là Bùi Văn Thành bị ông Hùng nghi ngờ quậy phá ở một quán cà phê. Ông Hùng gọi Thành đến xã đánh bầm hết mặt mày.

Anh Thuyên (21 tuổi, ở làng Xa, xã Ya Chiêm) đang chạy xe bị ông Hùng chặn lại, gí roi điện và còng tay vào xe Honda rồi đưa về trụ sở đến 9 giờ hôm sau mới cho về...

A Thư sinh năm 1982 vốn là bộ đội giải ngũ. Tháng 4-2008, em trai A Thư là A Thanh bị ông Hùng nghi ngờ đánh nhau nên lấy súng gí vào trán. Nghe chuyện, Thư đến thắc mắc thì ông Hùng rút súng dọa. Thư lấy tay gạt ra, súng nổ, đạn xuyên qua hai ngón tay chảy máu.

Với hàng loạt vụ việc nêu trên, chúng tôi đề nghị chính quyền các cấp ở tỉnh Kon Tum cần sớm làm rõ, xử lý để ngăn chặn những sự việc tương tự.