Kon Tum: Vi phạm giao thông, đốt xe giữa phố

Chiếc xe mô tô bị Đông đốt cháy rụi





Theo Hoàng Thái (Vietnamnet)

Xe mô tô biển kiểm soát 81K4-5225, do Lê Văn Đông (26 tuổi, trú tại xã Phú Thiện, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy hướng Gia Lai - Kon Tum.Đến đoạn đường trên, Lê Văn Đông đã vi phạm chạy quá tốc độ cho phép. Sau khi Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum yêu cầu dừng xe để kiểm tra, xử lý, không những không chấp hành, tên Đông còn cãi lại, rồi đạp xe mô tô ngã xuống lòng đường.Đông đã sử dụng mũ bảo hiểm đập xe và châm lửa đốt. Hậu quả, chiếc xe mô tô bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.Lợi dụng lúc đông người hiếu kỳ đến xem, tên Đông đã bỏ trốn khỏi hiện trường.Hiện Công an cảnh sát giao thông tỉnh Kon Tum đang điều tra làm rõ vụ việc.