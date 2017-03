Kỳ án ma túy Thái Nguyên: “Chạy án” có hệ thống

Lần theo vụ án Nguyễn Văn Đua, C17 Bộ Công an đã bắt giữ vợ chồng Nguyễn Đăng Lập - Nguyễn Thanh Thủy về hành vi buôn bán ma túy. Đôi vợ chồng này lại tố cáo giúp C17 tiếp tục phá được đường dây “chạy án” trong vụ Lập-Thủy trước đó của một số cán bộ tố tụng tha hóa ở tỉnh Thái Nguyên (Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trên số báo trước).

Bị phản đối vẫn ăn tiền

Sau khi bắt kiểm sát viên Lê Trung Tiến trong vụ Lập-Thủy, C17 đã lật lại vụ Dương Công Phúc buôn bán ma túy, một “nghi án” có liên quan đến Tiến. Phúc bị PC17 Thái Nguyên bắt tạm giữ đầu tháng 6-2006 nhưng sau ba ngày phải thả vì VKSND tỉnh từ chối phê chuẩn khởi tố. Phía Công an tỉnh đã phản ứng quyết liệt nên vụ án được chuyển lên C17 Bộ Công an. Tới khâu này, một nghi can trong vụ án khai đã hối lộ cho Tiến để chạy tội. Tuy nhiên, vì chưa đủ chứng cứ nên nghi vấn “chạy án” này tạm dừng lại.

Nay bắt được Tiến, vụ Phúc được phục hồi điều tra. Quả thật trong vụ này, Tiến là một mắt xích quan trọng trong đường dây “chạy án”. Khi Phúc bị bắt, một người bạn tên Hải của Phúc đã đến nhà riêng nhờ Tiến chạy thuốc. Tiến nhận lời giúp ngay và khẳng định Phúc sẽ chỉ bị xử phạt hành chính.

Tiến còn cẩn thận dặn Hải đừng gọi điện thoại nhiều vì dễ bị lộ. Vài ngày sau, tại phòng làm việc, Tiến và trưởng phòng Đỗ Khắc Việt đã nhận 40 triệu đồng của Hải với lời hứa sẽ giúp gia đình Phúc đến nơi đến chốn. Hứa được, làm được, phía viện đã không phê chuẩn lệnh khởi tố của phía công an.

Hai tháng sau, thấy PC17 Thái Nguyên làm căng và chuyển vụ án lên Bộ, Tiến thông qua Hải trả lại tiền cho gia đình Phúc nhưng vẫn hứa giúp đỡ. Tiến cũng dọa Hải không được khai chuyện tiền nong và hứa vụ án sẽ được đưa về Thái Nguyên xử, lúc đó sẽ tính tiếp. Tới khi không bịt được, Tiến xúi Hải bỏ trốn nhưng sau đó Hải bị bắt ở Nghệ An trong một vụ án ma túy khác.

Riêng trưởng phòng Ngô Khắc Việt vừa được giao chứng kiến việc bắt giam Tiến thì bốn ngày sau được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở VKSND tỉnh.

“Phản” đồng nghiệp

Còn Nguyễn Văn Dũng, nguyên Phó phòng PC17 Thái Nguyên lại bị phát hiện “phản bội” đồng nghiệp trong vụ Nguyễn Văn Hùng (một chuyên án ma túy của Công an tỉnh Nghệ An hồi cuối năm 2003). Hùng vốn có quan hệ thân quen với Dũng nên lúc Hùng bị truy nã, gia đình Hùng đã đưa 31 triệu đồng nhờ Dũng... ra tay.

Thực hiện giao kết, ba lần Công an Nghệ An phối hợp với Công an Thái Nguyên về vây bắt Hùng, Dũng đều thông báo trước cho Hùng bỏ trốn. Hậu quả là phải tới cuối tháng 10-2005, Công an Nghệ An mới bắt được Hùng khi đang trốn tại một nhà nghỉ ở Gia Lâm (Hà Nội).

Thẩm phán Đinh Thị Hòa (TAND tỉnh Thái Nguyên) cũng bị tố cáo nhận hối lộ trong vụ Ngô Thị Kim Mười bị truy tố về tội mua bán ma túy trái phép. Ra tòa, Hòa đã chuyển cho Mười xuống tội danh nhẹ hơn là tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ này, Hòa khai đã nhận thêm hai triệu đồng của gia đình bị cáo Mười. Hiện vụ án đang bị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm...