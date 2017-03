Kỳ án ma túy Thái Nguyên: Tiền, vàng xuyên thủng cán bộ tố tụng

Số trước, Báo Pháp Luật TP.HCM đã đề cập một cảnh sát hình sự biến chất tổ chức đường dây mua bán hàng chục ký heroin. Từ vụ án ban đầu này đã lộ ra một loạt cán bộ tố tụng vì ham tiền mà đánh đổi lương tâm, chức trách...

Từ sự khai báo của nguyên cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) Nguyễn Văn Đua, đầu năm 2007, C17 (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Đăng Lập - Nguyễn Thanh Thủy (chủ nhà nghỉ Thanh Thủy ở TP Thái Nguyên). Cả hai thừa nhận đã tham gia mua bán tám bánh heroin.

Đối diện với nguy cơ dựa cột, để được hưởng khoan hồng, đôi vợ chồng này đã thú nhận về hành vi phạm tội trong một vụ án ma túy khác do Công an Thái Nguyên khởi tố hai năm trước. Trong vụ đó, Thủy chỉ bị tạm giữ vài ngày rồi được thả, còn Lập chỉ bị tòa phạt hai năm tù, một mức án rất nhẹ so với hành vi phạm tội.

Lật lại hồ sơ, ban chuyên án dần vén bức màn bí ẩn liên quan đến các cán bộ tố tụng tha hóa đã “chạy án” cho đôi vợ chồng này.

Công an, kiểm sát bắt tay nhau

Giữa tháng 8-2005, nhà nghỉ Thanh Thủy đón một nữ khách đến hỏi mua một cây heroin. Vợ chồng Thủy đồng ý bán với giá 10,5 triệu đồng. Sau đó hai vợ chồng đi mua lại heroin với giá 10 triệu đồng rồi mang về giao cho khách. 500 ngàn đồng tiền lãi chưa kịp nóng túi thì công an đã ập vào bắt quả tang, thu giữ tại chỗ cây heroin nặng 37,5g cùng một gói nhỏ hơn 1,7g heroin giấu trên giường ngủ của vợ chồng Thủy.

Thụ lý điều tra vụ án là Nguyễn Văn Dũng, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC17 Công an Thái Nguyên) và điều tra viên Lương Tuấn Anh. Ngay từ những buổi lấy lời khai đầu tiên, Thủy đã đặt vấn đề nhờ Dũng, Tuấn Anh giúp đỡ và hứa sẽ cảm tạ 100 triệu đồng.

Cùng lúc ở nhà, em gái Thủy qua quen biết từ trước đã nhờ Nguyễn Thế Cường - cán bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên chạy tội giúp chị. Cường liền gặp Lê Trung Tiến, kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát điều tra vụ án để bàn bạc và được Tiến gật đầu. Sau đó, Tiến gặp Tuấn Anh hỏi thẳng: “Tài liệu thế này có giam được không? Không giam được thì làm một tý” (ý là làm tiền - NV). Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cả hai thống nhất để Thủy phản cung thì sẽ không đủ cơ sở khởi tố.

Ngoài ra, Tuấn Anh giả danh Thủy viết thư cho em gái nhắn lo 100 triệu đồng chạy tội. Tin vào mấy dòng chữ này, em gái Thủy đưa trước 50 triệu đồng cho Tiến, Cường. Số tiền này, Tiến giao hết cho Ngô Khắc Việt, trưởng phòng cấp trên của Tiến, chờ đến khi chính thức rút quyết định khởi tố Thủy thì chia nhau. Theo đó, Cường được năm triệu đồng, Tiến và Việt hưởng mỗi người 20 triệu đồng, phần còn lại là để biếu xén.

Một ngày nọ, Dũng vào nhà tạm giữ thông báo cho Thủy là sẽ được thả. Quả đúng như vậy, hết hạn tạm giữ chín ngày, Thủy được về nhà với lý do không biết gì về việc mua bán heroin của chồng nên không đủ cơ sở khởi tố. Mấy ngày sau, Thủy gặp Tuấn Anh để hậu tạ. Ngầm hiểu rằng phần của phía công an vụ này ngang bằng suất bên kiểm sát nhưng vì chưa lo đủ tiền nên Thủy chỉ đưa trước cho Tuấn Anh 30 triệu đồng.

Trả tài sản cũng đòi tiền

Việc vòi vĩnh của nhóm điều tra viên, kiểm sát viên biến chất còn tiếp diễn trong quá trình trả lại tài sản bị tạm giữ. Một chiều thứ Bảy, Tuấn Anh gọi Thủy đến nhận lại 20 cây vàng, 37.000 USD, hơn 200 triệu đồng và nói thẳng phải có phần riêng cho bên công an. Nói xong, Tuấn Anh tự tay bóc gói vàng lấy năm cây bỏ lên nóc tủ làm việc, dặn Thủy không được kể với bên kiểm sát. Số vàng đó, Tuấn Anh đưa một cây cho Dũng. Ngoài ra, Tuấn Anh một lần nữa hẹn gặp riêng Thủy để vòi vĩnh 10 triệu đồng mua điện thoại mới.

Chuyện “đồng minh” bên phía công an được hưởng lợi khi giao trả tài sản tưởng kín không ngờ lại đến tai Tiến. Tiến gọi điện thoại hỏi Thủy, hẹn gặp ở quán nước và trắng trợn gợi ý thay điện thoại di động. Hiểu ý, Thủy rút cho Tiến năm triệu đồng.

Thẩm phán cũng tham gia... xâu xé

Thoát khỏi nhà tạm giữ, chị em Thủy mời cơm hai kiểm sát viên Tiến, Cường để cảm tạ, đồng thời nhờ giúp cho chồng được hưởng án ở khoản 1 Điều 194 BLHS với giá năm cây vàng. Theo luật, nếu chứng minh được Lập mua bán gói heroin lớn (37,5g) thì sẽ bị xử theo khoản 3 có khung hình phạt 15-20 năm tù; nếu dừng lại ở gói ma túy nhỏ 1,7g thì chỉ có thể áp dụng khoản 1 với khung hình phạt 2-7 năm tù. Tiến về nói lại với Việt và được sếp đồng ý.

Số tiền Thủy chung chi lần này cũng được giao hết cho Việt, chờ đầu xuôi đuôi lọt chia nhau, chỉ khác là Tiến đã ăn chặn, báo với sếp giá “chạy án” bốn cây vàng. Được Việt bật đèn xanh, Tiến hướng dẫn Thủy giữ lời khai thống nhất là không biết gì về gói ma túy lớn. Còn Lập trong nhà tạm giam đã bất ngờ nhận được một phạm nhân khác rỉ tai: đừng khai nhận về cây ma túy lớn mà công an thu được tại hiện trường.

Hồ sơ sang đến TAND tỉnh Thái Nguyên và được phân cho thẩm phán Đinh Thị Hòa nghiên cứu. “Đánh hơi” thấy bất thường nên trong quá trình thụ lý, Hòa đã ba lần hoãn xử, hai lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ về gói ma túy lớn. Tiến liền bàn với Thủy tìm cách tác động thẩm phán này. Vẫn thói quen ăn chặn, cầm tiếp của “khách hàng” tám triệu đồng nhưng Tiến chỉ dúi cho Hòa ba triệu đồng. Việc ăn bẩn bị lộ tẩy khi chị em Thủy tới trụ sở tòa án tỉnh gặp Hòa sau đó. Lần này, nữ thẩm phán đã ra giá 10 triệu đồng, nói phải chia cho người khác nữa và được đáp ứng.

Trước uy lực của đồng tiền, vụ án sau đó đã diễn tiến theo đúng kịch bản đã định sẵn. Bị cáo Lập chỉ bị xử theo khoản 1 Điều 194 BLHS. Chỉ tới khi đối mặt với nguy cơ dựa cột trong vụ của Nguyễn Văn Đua, vợ chồng Lập-Thủy mới tố cáo, giúp C17 Bộ Công an bóc dỡ đường dây “chạy án” và lật tiếp những trang hồ sơ đầy nghi vấn...