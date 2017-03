Ký hợp đồng bán "thiên thạch", lừa 10 tỷ đồng

Sáng 2.7, Công an tỉnh Bình Định đã chuyển giao bốn nghi can lừa đảo cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra xử lý.

Bốn người này đã bị Công an Bình Định bắt vào tối 1.7 khi đang lẩn trốn tại TP Quy Nhơn, gồm: Chu Văn Lan (54 tuổi, ở thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng), Phạm Văn Lai (21 tuổi, ở P.7, TP Đà Lạt), Đỗ Thị Tranh (22 tuổi, ở xã Tân Thanh, H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Hải Nam (26 tuổi, ở thị trấn Phú Lộc, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Thủ đoạn của nhóm này là tung tin đang sở hữu một “thiên thạch” nặng 80 kg, trị giá khoảng 50 triệu USD, được Chính phủ cho phép tìm đối tác nước ngoài để bán. Sau đó, họ dụ dỗ những người cả tin góp tiền chi phí cho việc ký hợp đồng bán “thiên thạch”.

Theo tố cáo của những người bị hại tại Lâm Đồng, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt của họ 10 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

