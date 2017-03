Kỷ luật đại úy đánh vào đầu dân

Vào 16 giờ ngày 30-12, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức cuộc họp đưa anh Nguyễn Thành Tâm (SN 1983, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành) - nạn nhân bị trưởng công an xã dùng súng đánh trọng thương ở đầu - ra xử giữa dân về hành vi đá gà ăn tiền.

Tại cuộc họp, công an xã đã công bố quyết định phạt 1 triệu đồng đối với anh Tâm về hành vi đánh bạc trái phép.

Nhiều người tham dự phản ứng mức phạt như vậy quá cao. Mặt khác, tham gia đá gà có nhiều người nhưng công an chỉ chỉ phạt một mình anh Tâm là thiếu công bằng.



Trước đó, Giám đốc công an tỉnh Long An đã ký quyết định kỷ luật theo hình thức khiển trách đối với đại úy Đỗ Thành Trung, Trưởng Công an xã Nhị Thành, do dùng báng súng đập vào đầu anh Nguyễn Thành Tâm. Đảng ủy xã Nhị Thành cũng họp xét mức phê bình trong đảng. Khi nghe công an huyện chỉ đề nghị phê bình, anh Tâm tiếp tục gởi đơn khiếu nại việc này.



Trưa 22-10, lực lượng công an xã do đại úy Trung chỉ huy đã bắt quả tang nhóm thanh niên ở ấp 6, xã Nhị Thành đang tụ tập đá gà ăn thua bằng độ bia. Sau khi còng tay đưa về trụ sở công an lấy lời khai, trưởng công an xã Đỗ Thành Trung đã dùng báng súng đập vào đầu anh Tâm gây chấn thương nặng, phải đưa vào bệnh viện khâu nhiều mũi.