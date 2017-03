Ký tự đặc biệt trong sổ chấm công của gái bán dâm

Ngày 27-6, Đội cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông phối hợp với công an phường Vạn Phúc đã triệt xóa ổ mại dâm trá hình núp bóng quán cà phê (thuộc tổ 10, phường Vạn Phúc), do Lô Hải Anh (30 tuổi, ở Đại Từ, Thái Nguyên) làm chủ.