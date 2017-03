Lách tránh kẹt xe, xe máy bị container tông trọng thương

Lúc 12 giờ ngày 15-5, trên xa lộ Hà Nội, P.Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM (trước KDL Suối Tiên) đã xảy ra vụ tai nạn làm ông Huỳnh Thanh Liêm, (44 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị thương nặng.





Hiện trường vụ tai nạn.

Theo những người chứng kiến, thì vào thời điểm này, dòng xe lưu thông trên Xa lộ Hà Nội hướng từ Đồng Nai về TPHCM bị ùn tắc. Xe máy BKS 60Y4-0249 của ông Liêm lưu thông phía sau, có thể do muốn sớm thoát khỏi dòng xe dày đặc tại đây nên ông điều khiển xe chạy cả vào làn đường xe ôtô.



Do không quan sát xe máy của ông Liêm phía trong, xe container BKS 57L-7206 do tài xế Trần Doãn Giáp (SN 1984, ngụ Nghệ An) không xử lý kịp nên tông vào làm ông té ngã đập đầu vào dãy phân cách bên đường, bị chấn thương nặng.



Ngay lập tức tài xế container xuống xe và đưa ông Liêm đi cấp cứư tại BV Thủ Đức.

Đội tuần tra giao thông trạm Rạch Chiếc có mặt điều tiết giao thông, giải quyết vụ tai nạn, đưa xe container vào bên trong để giải tỏa kẹt xe và bảo vệ hiện trường.



Hiện vụ tai nạn đang được CSGT Thủ Đức xử lý.