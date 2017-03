Lại bắt giữ nhiều xe đi “bão”

Theo Công an Q.1, từ 21g ngày 4 tới rạng sáng 5-12, các trinh sát hình sự Công an Q.1 tuần tra trên nhiều địa bàn “nóng” về tình trạng tụ tập đua xe như cầu Hoàng Hoa Thám, công viên 23-9 và đại lộ Đông - Tây.



Qua đó, lực lượng trinh sát hình sự Q.1 đã lập biên bản và bắt giữ tổng cộng 17 xe của các “quái xế”.



Theo Công an Q.Bình Thạnh, tối 4-12 cơ quan này cũng bắt được chín xe của các nhóm thanh niên đi “bão”.





Theo GIA MINH (TTO)