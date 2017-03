Lại bị khách hàng “đại náo” để đòi nợ

Không khởi tố nguyên giám đốc Công ty Vạn Thịnh Hưng Mới đây, thượng tá Nguyễn Minh Thông - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã có văn bản trả lời đơn tố cáo của bà Tạ Thị Mỹ Dung (quận 1) liên quan đến dự án The Adonis 2. Theo đơn tố cáo, ông Dương Đăng Khôi, nguyên giám đốc Công ty Vạn Thịnh Hưng (nay là Công ty Phục Hưng), đã chiếm đoạt tiền thông qua việc góp vốn xây dựng dự án The Adonis 2. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy các cá nhân ký phiếu giữ chỗ và hợp đồng góp vốn với Công ty Vạn Thịnh Hưng trong dự án The Adonis 2 là hoàn toàn tự nguyện. Tài liệu điều tra chưa có đủ cơ sở chứng minh ý thức chiếm đoạt tiền của ông Khôi. Các phiếu giữ chỗ, các hợp đồng hợp tác đầu tư giữa khách hàng và Công ty Vạn Thịnh Hưng là giao dịch dân sự, không có dấu hiệu hình sự. Cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án và đã được VKSND TP có kết luận kiểm tra thống nhất không khởi tố. Nếu có tranh chấp thì bà Dung có thể khởi kiện Công ty Vạn Thịnh Hưng ra tòa. M.THẢO