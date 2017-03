Lái buôn ma túy ném lựu đạn chống trả Cảnh sát

Ngày 31/1, Công an Tương Dương, Nghệ An cho biết đang làm rõ vụ mua bán ma túy, dùng lựu đạn chống Cảnh sát.

Hồi 7h ngày 19/1, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An đã phối hợp với Công an xã Yên Na, tổ chức vây bắt các đối tượng buôn bán ma túy: Lương Văn Miu (31 tuổi), trú tại bản Xường Nứa, xã Yên Na (Tương Dương).

Từ lời khai của Miu cơ quan Công an bắt thêm đối tượng Lô Văn Khoa (39 tuổi) trú tại bản Cooc xã Yên Hòa, thu giữ tại chỗ 5,1g heroin và 3 viên ma túy tổng hợp...

Công an huyện Tương Dương tổ chức truy bắt khẩn cấp Vi Lưu Huỳnh (36 tuổi), trú ở bản Xốp Chạng, xã Yên Hòa (Tương Dương). Huỳnh là đối tượng bị bệnh lao, là con nghiện. Khi khoảng cách giữa lực lượng truy bắt và đối tượng khoảng trên 10m, hắn giật chốt và ném một quả lựu đạn về phía sau. Nhưng rất may bị hụt nên lựu đạn không nổ. Sau đó hắn bị bắt giữ.

Khám xét tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ 2 gói heroin có trọng lượng 25,3g. Huỳnh khai nhận, hắn mua ma túy của người Mẹo tại Dốc mới rồi về bán lại cho các con nghiện nói trên.



Theo Đức Thắng (CAND)