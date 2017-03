Lái Camry từ TP.HCM qua Bình Dương rồi trộm... xế hộp

Ngày 25-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ nghi can Trần Quốc Toản (35 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, công an cũng bắt giữ đồng phạm của Toản là Nguyễn Thanh Trâm (28 tuổi, ngụ Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 5-8, Toản và Trâm đi trên chiếc xe Camry đến phường Phú An (thị xã Bến Cát) với ý định tìm kiếm tài sản người dân để sơ hở thì lẻn vào lấy cắp. Lúc này cả hai phát hiện một chiếc xe ô tô hiệu Toyota Vios của người dân để trong sân nên quyết định trộm. Cả hai lấy đồ nghề cạy cửa vào trong xe, phát hiện vẫn có nguyên chìa khóa nên nổ máy cho xe chạy về TP.HCM.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và bắt giữ được Trâm. Khi biết Toản đang ở quận 12 (TP.HCM), công an liền phối hợp bắt giữ. Tuy nhiên, Toản đã liều lĩnh lái chiếc xe trộm được lao vào nhóm người làm nhiệm vụ để tìm đường thoát thân. Khi bị lực lượng công an truy đuổi, Toản bỏ xe lại rồi lẩn trốn và mới đây đã bị bắt.