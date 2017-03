Lai Châu: Bắt đối tượng giấu gần 8.500 viên ma túy tổng hợp trong cốp xe

Thượng tá Nguyễn Xuân Kiên - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tỉnh Lai Châu cho biết: Lầu A Lử là đối tượng chưa có tiền án tiền sự cũng không nghiện ngập. Cơ quan chức năng đã theo dõi đối tượng và lập chuyên án này từ tháng 6, trong vòng 1 tuần gần đây lực lượng công an tỉnh đã tung quân ra để phá án.







Đối tượng Lầu A Lử (bên trái) cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Lai Châu)



Theo Thế Cường - Xuân Thái (DT)



Chiều tối ngày 3/8, đối tượng bị bắt quả tang với 8.479 viên ma túy tổng hợp trong cốp xe máy mang BKS 27U1 - 012 39 khi đang trên đường từ Sìn Hồ về Thị xã Lai Châu đến đoạn Km 12 Tỉnh lộ 129 thuộc địa phận xã Nậm Loỏng.Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Lử quanh co không khai nhận và nói rằng chỉ mượn xe đi thăm bạn nên không biết có số ma túy giấu trong đó, sau hơn 3 giờ đồng hồ đấu tranh khai thác của lực lượng công an, đối tượng mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Đây chuyên án về ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan.