Lại đối phó dịch bệnh, thiếu lương thực

Thừa Thiên-Huế: Nỗi lo dịch bệnh sau lũ

Từ sáng hôm qua (20-10), mưa đã giảm, mực nước các sông đã xuống báo mức động một nhưng nhiều xã vùng trũng vẫn còn ngập sâu trong nước lũ. Học sinh các xã ngập lũ của huyện Quảng Điền, Phú Vang vẫn chưa thể đến trường. Thừa Thiên-Huế đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh.

Đến chiều 20-10, các con đường chính ở TP Huế như Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương... đã được làm sạch và lưu thông trở lại. Đường Huỳnh Thúc Kháng và Bạch Đằng vẫn bị phủ kín bùn dày gần 0,5 m. Thành phố Huế đã huy động các phương tiện cơ giới như máy xúc, xe tải, vòi rồng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội và thanh niên xung phong ra đường dọn bùn. Tuy nhiên, vì khối lượng bùn trên hai con đường này rất lớn nên phải mất vài ngày nữa hai tuyến đường này mới thông xe được. Theo người dân Huế, chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh bùn tràn ngập với lượng lớn như vậy.

Ở các huyện bị ngập lụt nặng như Quảng Điền, Phú Vang, Hương Trà, sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã khẩn trương giúp đỡ bà con đưa các vật dụng bị ngâm nước đem đi phơi, sấy. Tuy nhiên, nước ngập nhiều ngày nên hầu như các vật dụng đã bị hư hỏng. Toàn tỉnh có gần 900 tấn lúa giống bị ướt; gần 1.500 ha sắn công nghiệp, khoai lang bị mất trắng và 17.300 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều nhà dân bị sạt lở nặng.

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, vì dân vùng trũng đã có kinh nghiệm đối phó với lụt, thường trữ lương thực 7-10 ngày nên trước mắt chưa cần cứu trợ. Tuy nhiên, do nước lũ rút chậm, thời tiết lại đang mưa nắng thất thường nên rất có thể sẽ nảy sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Để kịp thời đối phó với dịch bệnh, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp hóa chất cloaramin B cho các huyện ngập lũ để xử lý nước uống. Khẩn trương tăng cường bác sĩ đến các xã ngập nặng để hỗ trợ địa phương kịp thời xử lý dập dịch. Hôm qua, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xin Chính phủ hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói đồng bào bị ngập lụt trong thời gian tới.

Quảng Ngãi: Đã tiếp cận dân vùng nứt núi Cà Lá

Như chúng tôi đã thông tin, việc tiếp tế cho 47 hộ dân dưới núi Cà Lá bị nứt thuộc thôn Trà Cát, xã Trà Thanh (huyện Tây Trà) bất thành do tuyến đường từ trung tâm huyện Tây Trà về xã bị sạt lở và sông Hà Riềng nước vẫn còn dâng cao. Sáng qua, huyện Tây Trà đã cử đoàn công tác gồm 24 thành viên cắt núi mà đi. Do đi bộ và vượt núi nên đoàn chỉ mang theo bạt, còn 2,5 tấn gạo mà huyện đã chuyển lên xe để tiếp tế cho dân đành bỏ lại bởi không thể gùi theo. Huyện quyết định chuyển qua phương án ứng tiền cho đoàn đến xã Trà Khê (tiếp giáp với xã Trà Thanh), gom gạo của các tư thương để tiếp tế cho dân.

Vượt qua nhiều lối mòn với những con dốc cao và nhiều con suối, đến 16 giờ 30 chiều cùng ngày, đoàn công tác mới đến thôn Trà Cát. 47 hộ dân phải tá túc trong hai phòng học của xã trong năm ngày qua, thấy đoàn công tác đến, ai nấy đều vui mừng.

Các thành viên đã huy động thanh niên trong thôn dùng cuốc xẻng san mặt bằng để ngày mai dựng lều cho bà con ở tạm. Đồng thời, cũng đã liên hệ với các đại lý mua gạo chuyển về cấp cho đồng bào.

Cũng trong ngày, huyện Tây Trà đã tiến hành di dời 11 hộ dân với 61 nhân khẩu ở vùng nứt núi thuộc xã Trà Nham và Trà Lãnh đến nơi an toàn.

Bình Định: Nước vẫn chưa rút hết

Mặc dù mưa đã tạnh từ hai ngày qua nhưng các vùng khu đông hai huyện Tuy Phước và Phù Cát (Bình Định) nước vẫn chưa rút nên việc triển khai công tác khắc phục hậu quả lũ lụt hết sức khó khăn. Một số đoạn đê khu đông vẫn chưa hàn kịp.

Tại huyện miền núi An Lão, hôm qua chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tham gia khai thông tuyến đường từ xã An Dũng đi An Vinh bị 50.000 m3 đất núi đổ xuống lấp đường, gây ách tắc trong các ngày qua. UBND tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo chính quyền các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.