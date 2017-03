Lại đốt xe, đánh nghi phạm trộm chó đến chấn thương sọ não

Anh Nguyễn Văn Lưu đang được cấp cứu tại ở Khoa Hồi sức tích cực, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: H.L

Đại úy Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết: Đêm 2-3, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được thông tin người dân mật phục, đánh hội đồng, đốt xe của “cẩu tặc” ở địa bàn phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) nên đã cử lực lượng đến “giải cứu”.

Khi công an đến hiện trường thì một thanh niên đi cùng anh Lưu đã trốn thoát được, còn anh Lưu bị người dân “tự xử” đến trọng thương, nguy kịch. Chiếc xe máy chở anh Lưu bị người dân đốt cháy rụi. Công an đã phải giải vây, can ngăn người dân rồi đưa anh Lưu đi cấp cứu. Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ xác chiếc xe máy bị cháy rụi, một dây thòng lọng dùng câu chó và một cây gậy.

Do bị đánh bị thương quá nặng, anh Lưu được chuyển ra BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, tụ máu, dập não dưới màng cứng một nửa bán cầu bên trái. Sau khi được phẫu thuật, đến chiều 3-3, anh Lưu đang được cấp cứu ở Khoa Hồi sức tích cực, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Do sức khỏe anh Lưu đang nguy kịch, phải tở bằng máy nên việc lấy lời khai phục vụ điều tra và truy tìm người thanh niên đi cùng anh Lưu gặp khó khăn.