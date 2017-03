Lại một thanh niên chết cháy, tay bị trói chặt

Ông Trương Hoàng Thạch (Trưởng Công an xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết: Sáng 22-10, lực lượng công an xã đã nhận được tin về một thanh niên địa phương bị chết bất thường với nhiều vết cháy đen trên cơ thể, tay bị trói chặt.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quang Chính (SN 1982, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương), trước đó anh làm việc tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Thạch cho biết, cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ngãi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc, đồng thời sẽ truy tìm hung thủ nếu đúng là nạn nhân bị sát hại.