Lại phát hiện khách Trung Quốc chôm đồ trên máy bay

Chiều tối 17-11, Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một trường hợp khách Trung Quốc có hành vi trộm cắp đồ đạc của hành khách khác trên chuyến bay.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, trên chuyến bay mang số hiệu VN 164 từ Đà Nẵng đi Hà Nội chuẩn bị cất cánh thì phát hiện một hành khách có biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, hành khách Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc, số hộ chiếu E64640663) ngồi ghế 28D đang thực hiện hành vi lục lọi túi xách của hành khách ngồi ghế 19 gần đó. Khi Yang Yong định lấy cắp hai chiếc máy ảnh hiệu Sony và một phong bì có 5 triệu đồng trong túi xách thì bị những hành khách trên cùng chuyến bay bắt quả tang.



Hộ chiếu của Yang Yong. Ảnh: TT

Ngay sau đó, sự việc được báo lên cơ quan chức năng. Lực lượng an ninh sân bay đã lập biên bản vi phạm để bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý. Theo tìm hiểu, với các vật chứng thu giữ được thì cơ quan chức năng đủ cơ sở ra quyết định xử phạt Yang Yong số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng sân bay và các hãng hàng không đã tiếp nhận và phát hiện nhiều vụ hành khách Trung Quốc lục lọi, trộm cắp đồ đạc của người khác trên máy bay. Ngày 6-11, an ninh hàng không Đà Nẵng cũng tiếp nhận phản ánh có một hành khách người Trung Quốc tên Zhang Hui đi trên chuyến bay VN 166 (Đà Nẵng - Hà Nội) có hành vi lục lọi túi xách của người khác. Sự việc được lập biên bản và chuyển giao cho công an điều tra. Tuy nhiên do Zhang Hui chỉ mới lục lọi, chưa đủ cơ sở khẳng định hành vi trộm cắp nên chỉ cảnh cáo.