Lại tai nạn chết người ở ngã tư 'tử thần' An Sương

Sáng 25-6, xe container biển số TP.HCM kéo theo thùng hàng loại 40 feet lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ Suối Tiên đi An Sương. Khi đến cầu vượt An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), tài xế bẻ lái xuống dạ cầu để rẽ về quốc lộ 22 thì va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thanh T. (23 tuổi, quê Bình Định) lưu thông cùng chiều.



Vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng 25-6 tại ngã tư An Sương khiến một cô gái trẻ tử vong.

Cú va chạm khiến cô gái ngã ra đường, bị bánh xe cán qua người, tử vong. Chiếc xe máy bị kéo lê một quãng, hư hỏng nặng.

“Tôi đang bán hàng thì nghe một tiếng kêu thất thanh, chiếc xe container trờ tới trước một quãng thì dừng lại” - một nhân chứng nói.



Vụ va chạm khiến giao thông ùn ứ vào giờ cao điểm tại ngã tư An Sương.

Vụ va chạm khiến giao thông khu vực ùn ứ nhẹ vào lúc sáng sớm. Nhiều người chứng kiến sự việc không khỏi đau lòng. Lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, xử lý vụ việc.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải quyết.

Vòng xoay An Sương là nút giao thông huyết mạch ở cửa ngõ Tây Nam của thành phố, nối kết nối giữa quốc lộ 22, quốc lộ 1 (còn gọi là đường Xuyên Á hoặc đường Vành đai 2 TP) và đường Trường Chinh.

Đây được cho là một điểm đen về giao thông, thường xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe vào giờ cao điểm, bên cạnh đó tại đây thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông đau lòng.

Để giảm bớt căng thẳng tại điểm nút này, lâu nay luôn có lực lượng CSGT, thanh niên xung phong tiến hành phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện.



Hàng trăm phương tiện di chuyển khá khó khăn qua khu vực tai nạn.



Hướng đường Trường Chinh, nhiều phương tiện cũng ùn ứ khá nghiêm trọng.

Năm 2015, Sở GTVT TP.HCM đã duyệt dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông An Sương thuộc địa bàn huyện Hóc Môn và quận 12 với mức đầu tư hơn 514 tỉ đồng.

Theo đó, hầm chui An Sương sẽ làm hầm chui đôi theo hướng Trường Chinh - quốc lộ 22, mỗi hướng một hầm, mỗi hầm rộng 9 m (đáp ứng hai làn xe) với tổng chiều dài hai hầm khoảng 850 m. Thời gian thực hiện dự án từ 2015-2018.



Cách đây hai ngày, tại điểm giao thông này cũng xảy ra một vụ va chạm giao thông khiến một người phụ nữ trung tuổi tử vong tại chỗ, một người khác bị thương rất nặng.