Lái tàu đã đến trình diện cơ quan chức năng

Theo nguồn tin riêng của VietNamnet đã được kiểm chứng, ngay sau khi được cứu sống đưa vào bờ, đến 19 giờ tối 25-12, lái tàu Phạm Xuân Phương (45 tuổi), trú tại TP. Hội An là cán bộ biên chế của tiểu đoàn 70 đóng tại Cù Lao Chàm (Hội An) đã đến cơ quan công an và cơ quan điều tra quân sự tỉnh đội Quảng Nam trình báo vụ việc.





Những người bị nạn được cứu sống đang cấp cứu tại bệnh viện Hội An



Chiếc tàu gỗ 60 CV, mang số hiệu Qna-0063 do Tiểu đoàn 70 quản lý và giao cho Phạm Xuân Phương điều khiển đưa đón cán bộ đi công tác và tuần tra trong khu vực.



Vào khoảng 11 giờ trưa hôm nay, ông Phương nhận lệnh điều khiển chiếc tàu Qna-0063 đưa 29 cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 70 nhập ngũ hồi tháng 9-2011 vào đất liền để huấn luyện.



Cùng đi chuyến tàu này có 5 người dân gồm 2 nữ và 3 nam. Trong đó có một phụ nữ sinh năm 1987 là vợ của anh Trần Ngọc Luận đang công tác tại tiểu đoàn 70 tên Nguyễn Thị Kim Tuyến cùng nữ quân dân y kết hợp tại xã đảo Cù Lao Chàm Nguyễn Thị Phương bị thiệt mạng.



Lời khai ban đầu của lái tàu Phạm Xuân Phương cho biết: Sau hơn 2 giờ đồng hồ ông điều khiển con tàu vượt sóng cấp 5-6 vào đến Cửa Đại cách bờ khoảng 300 m thì bất ngờ tàu bị gãy bánh lái nên không điều khiển được.



Tại thời điểm này gió rất mạnh cùng sóng biển quá lớn đã đánh con tàu bị chìm ngay sau đó.

Người dân hiếu kỳ xem số quan trang được vớt đưa lên bờ



Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai của lái tàu và những người bị nạn để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu kinh hoàng này.



Rất may khu vực gần bờ nên lực lượng cứu nạn tại địa phương đã kịp thời cứu sống đưa vào bờ 29 người. Trong đó có 1 người tử vong tại bệnh viện là nữ quân dân y Nguyễn Thị Phương do ngạt nước không cấp cứu được.



Đến 20 giờ tối hôm nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Tuy nhiên trời tối, sóng lớn, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.



Danh tính 5 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 70 mất tích đã được xác định gồm: Đặng Ngọc Thiện; Nguyễn Hồng Chiến; Nguyễn Đình Duy; Lê Văn Chí và Bùi Phước Tâm.



Theo lực lượng tìm kiếm cứu nạn cho biết, đến thời điểm này, cả 5 cán bộ chiến sĩ bị mất tích khó cơ may sống sót.



Đại tá Lê Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Nam đang trực chiến chỉ đạo công tác cứu nạn cho biết, ngay trong đêm nay và ngay mai, lực lượng tìm kiếm vẫn duy trì lực lượng tổ chức tìm kiếm với 15 tàu được huy động ngay trong tối hôm nay. Gồm 5 tàu biên phòng cùng 10 tàu của ngư dân địa phương.





Toàn bộ các nạn nhân được cứu sống đã bình phục sau khi được cấp cứu tại bệnh viện



Ngoài ra, tàu cứu nạn Star tại đà Nẵng cùng 1 tàu của hải đội 2 biên phòng Đà Nẵng cũng được tăng cường đang trên đường đến khu vực tàu bị nạn để tìm kiếm trong đêm nay.



Ngay trong đêm nay, lực lượng biên phòng các đồn dọc ven biển từ Điện bàn đến Thăng Bình được huy động hết quân số tổ chức tuần tra dọc ven biển để đề phòng những người mất tích bị sóng đánh trôi dạt vào bờ để cứu nạn.



Được biết, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, tại Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ chìm tàu kinh hoàng làm 3 phụ nữ thiệt mạng.



Khi nhắc lại vụ chìm tàu này, nhiều người vẫn còn nhớ vụ chìm phà kinh hoàng vào 6 giờ sáng 21-11. May mắợchn 40 người đi trên chuyến phà được cứu sống, chỉ có 1 người bị thiệt mạng.



Và vụ chìm tàu kinh hoàng này khiến 2 phụ nữ thiệt mạng và 5 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 70 mất tích.



Những tai nạn đau lòng này vẫn liên tiếp tái diễn mà chính quyền địa phương Quảng Nam vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn.



Theo Vũ Trung (VNN)