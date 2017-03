Lại thêm người mẹ cho con uống thuốc độc tự sát

Do giận chồng, nên vào chiều tối qua (12/12), chị Nguyễn Thị H., 38 tuổi, trú tại thôn An Hoà, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã lấy thuốc độc, loại thuốc diệt mầm để 3 mẹ con cùng uống. Sau đó, cả 3 mẹ con ôm nhau nhảy xuống giếng để tự sát.

Rất may, bà con hàng xóm phát hiện đã vớt được 3 mẹ con chị H. và còn phát hiện trên người 3 mẹ con nồng nặc mùi thuốc độc.

Do tự sát bất thành, nên chị H. đã tiếp tục dùng dao cắt 2 nhát vào cổ mình nhưng được mọi người can ngăn kịp thời và đưa cả 3 mẹ con đến bệnh viện.

Hai đứa con của chị H. gồm Nguyễn Thị Lệ H. (9 tuổi) và Nguyễn Hoàng P. (9 tháng tuổi) trong tình trạng nguy kịch do mẹ cho uống quá nhiều thuốc diệt mầm cỏ. Tuy nhiên, nhờ các y bác sĩ kịp thời cứu chữa, hiện sức khoẻ của 2 đứa con chị H. đã qua cơn nguy kịch.

Nguyên nhân dẫn đến 3 mẹ con chị H. tự sát là do mâu thuẫn gia đình. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Huệ cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh làm nghề xúc cát thuê, chiều ngày 11/12 anh có uống rượu về nhà trễ nên vợ cằn nhằn. Do không làm chủ được mình, anh có tát chị H. và hai vợ chồng xảy ra xô xát.

Sáng ngày 12/12, anh Huệ dậy đi xúc cát và đến chiều chị H. ở nhà cho con uống thuốc độc tự sát.

Đây là vụ thứ 2 mẹ cho con cùng uống thốc độc tự sát do mâu thuẫn gia đình. Trước đó, tại huyện Điện Bàn đã xảy ra vụ 4 mẹ con cùng uống thuốc độc tự sát, làm chết 2 người.