Lại trả tự do cho... "đinh tặc"!

Sau 9 ngày bị tạm giữ để điều tra hành vi “hủy hoại tài sản”, ngày 19-11-2011, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức - TPHCM quyết định không xử lý hình sự “đinh tặc” Phạm Văn Hải (28 tuổi, quê Thanh Hóa), đối tượng bị người dân bắt quả tang rải đinh trên Quốc lộ 1A ngày 10-11.

Phạm Văn Hải lúc bị cơ quan công an tạm giữ

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Hải khai nhận thuê mặt bằng tại khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức để sửa xe từ tháng 10-2011. Thấy tiệm vắng khách, nảy sinh ý định rải đinh trên đường để bẫy người đi đường nên đầu tháng 11, Hải đến vựa phế liệu ở chợ Dĩ An - Bình Dương (không nhớ rõ địa chỉ) mua 11 miếng sắt rồi dùng kéo cắt ra hơn 150 miếng hình thoi, hình thang, hình tam giác, sau đó đi rải trên Quốc lộ 1A từ cầu vượt Suối Tiên đến ngã ba 621 hai lần.Tổng cộng, Hải đã vá xe 3 lần và thay 4 ruột được 290.000 đồng.

Tang vật cơ quan công an thu được

Tuy nhiên, các bị hại khai nhận bị cán đinh ở đoạn đường trên nhưng không xác định được có phải Hải là người trực tiếp rải đinh làm thủng ruột của họ hay không (vì không có tang vật), cũng như không có bị hại để xác định được giá trị thiệt hại tài sản do hành vi rải đinh của Hải.

Vì vậy, cơ quan chức năng xác định không có cơ sở xử lý hình sự đối với Hải do chưa đủ yếu tố cấu thành tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Chiều cùng ngày, Công an quận Thủ Đức ra quyết định trả tự do cho Phạm Văn Hải.

Cách đây 8 tháng, Công an quận Thủ Đức cũng đã trả tự do cho “đinh tặc” Phùng Anh Tuấn (SN 1978, ngụ quận Thủ Đức, đối tượng hành nghề vá xe lưu động bị tổ tuần tra Công an phường Bình Thọ bắt ngày 16-3, khi phát hiện trong người Tuấn có nhiều đinh tự chế) cũng với lý do không đủ chứng cứ để xử lý hình sự.Trước đây, tỉnh Bình Dương cũng phát hiện 2 trường hợp tương tự và đã đưa ra xét xử, tuyên phạt tù.

Theo Đ.Lê (NLĐO)