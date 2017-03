Lại trình báo bị bắt cóc giữa đồng!

Ngày 30-3, ông Nguyễn Đăng Thủy, Trưởng Công an xã Đà Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết: Sau khi đưa em N.Q.C (17 tuổi, trú xã Đà Sơn ra hiện trường để em diễn tả lại sự việc phục vụ điều tra thì công an khẳng định không có chuyện em này bị bắt cóc như đã trình báo.



Cánh đồng nơi công an đưa em NQC ra diễn tải lại sự việc và cho thấy không có chuyện em C. bị xịt thuốc độc nhất xỉu rồi bắt cóc chở ra đồng.

Trước đó trên facebook của một người hàng xóm em C. có "thông báo khẩn cấp" - đăng tải chuyện em C. bị bắt cóc để "cảnh giác và phòng ngừa cho gia đình con cái chúng ta". Nội dung là khoảng 7 giờ 30 phút tối 28-3, khi em C. đi về nhà thì bị bọn bắt cóc xịt thuốc vào mặt chở đi. Ra đến giữa đồng thì em tỉnh lại vùng chạy... status này có hơn 1.100 lượt chia sẻ, nhiều người bày tỏ hoang mang, lo lắng...



Ngay sau đó, công an vào cuộc xác minh. Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương khẳng định: Không có chuyện em C. bị xịt hơi độc cho ngất xỉu rồi bắt cóc còn động cơ thế nào, công an sẽ tiếp tục làm rõ.

Ngay sau đó, hàng xóm em C đã gỡ cái "thông báo khẩn" trên facebook.

Để xác minh rõ hơn, công an xã đã đưa em C. ra cánh đồng, nhờ em thực hiện lại việc mình chống trả rồi bỏ chạy như lời khai. Tuy nhiên giữa lời khai và thực tế có quá nhiều tình tiết mâu thuẫn. Về việc C. bị thương phải khâu 5 mũi trên người, Công an sẽ tiếp tục làm rõ.

Hiện em C. đã trở lại lớp học bình thường.