Lại xảy ra tai nạn tại điểm 3 xe bốc cháy ở Bình Thuận

Ảnh hiện trường vụ TNGT tối 26-5

Theo thông tin từ Công an Hàm Thuận Nam, thời điểm trên một người chạy mô tô đã bị một ô tô va quẹt khiến người này bị thương phải đưa đi cấp cứu. Lực lượng công an và VKS đã đến hiện trường ghi nhận sự việc, rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ nên đã cho hai bên tự thỏa thuận nhau.



Như đã đưa, rạng sáng 22-5 xe giường nằm Phương Trang 51B-112.24 do tài xế Phạm Văn Thảo (34 tuổi) điều khiển chạy từ Quảng Ngãi vào TP.HCM. Khi đến đoạn đường trên đã tông trực diện xe khách 38N-5577 do tài xế Trần Công Định (43 tuổi) điều khiển chạy ngược lại. Sau cú tông, hai xe xoay vòng chắn ngang hết lòng đường, bốc cháy. Lúc này ô tô tải 86C-053.88 chạy đến không thắng kịp, tông vào hai xe khách rồi bén lửa. Vụ tai nạn làm hai lái xe khách cùng 11 hành khách thiệt mạng, 39 người khác bị thương.

Đây được xem là vụ tai nạn thảm khốc nhất từ khi QL1 qua đoạn này được nâng cấp mở rộng. Tuy nhiên, QL1 chỉ được mở rộng lắp dải phân cách từ TP Phan Thiết trở ra còn từ Hàm Thuận Nam vào Đồng Nai rất nhiều đoạn đường chỉ được nâng cấp tráng nhựa không lắp dải phân cách trong đó có “điểm đen” kinh hoàng này.