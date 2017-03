“Lái xe điên” gây tai nạn bị đề nghị truy tố về tội giết người

Trí đã gây ra vụ tai nạn làm chết một người và sáu người khác bị thương trên một số tuyến đường ở Hà Nội vào đêm 27-12-2007.

Đêm 27-12-2007, Trí điều khiển xe ôtô va vào đuôi xe môtô anh Bùi Trung Thọ (ở ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) khi anh này đang dừng trước đèn đỏ tại góc đường Nguyễn Biểu-Phan Đình Phùng (quận Ba Đình). Anh Thọ yêu cầu Trí ra khỏi xe ôtô để giải quyết. Sau khi lời qua tiếng lại Trí lên xe lái đi. Anh Thọ chặn đầu xe của Trí nhưng Trí vẫn cho xe chạy. Anh Thọ đã nhảy lên nóc cabô xe của Trí, tay bám vào cần gạt nước và hô hoán. Trí tăng tốc cho xe lao nhanh trên đường Hoàng Diệu và nhiều lần phanh gấp với mục đích làm anh Thọ văng ra khỏi xe.

Đến đường Độc Lập, Trí tăng tốc cho xe chạy lấn sang bên trái đường rồi đâm vào hai người đang điều khiển xe môtô khiến hai người này ngã bị thương nặng. Anh Thọ chết do chấn thương sọ não và chấn thương ngực, bụng. Ngoài ra, sáu người khác cũng bị thương rất nặng, phải cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trí đã bị Công an quận Ba Đình bắt giam để điều tra. Công an TP Hà Nội đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP truy tố Trí về tội giết người.