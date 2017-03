Lái xe ôm hù dọa tài xế taxi để giành khách

Bức xúc, tài xế taxi 30 và nhóm xe ôm xảy ra cãi cọ. Ngay lập tức 1 trong 3 lái xe ôm đã cầm gạch đập mạnh vào cửa chính trước của xe, khiến cửa kính nứt toác.

Mới đây, trong thư gửi đến các cơ quan báo chí, ông Phan Tấn Hai ở trên đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng chưa hết bức xúc: "20h ngày 8/4, khi vừa xuống xe trước cổng Bến xe Đà Nẵng (vì xe về tối nên không vào trả khách trong bến xe - PV), lập tức hơn 10 người chạy tới lôi kéo, tranh giành đi xe ôm. Thấy quá lộn xộn, tôi cùng người mẹ già quyết định không đi xe ôm mà đi bộ một đoạn rồi đến một chiếc xe taxi ở gần đó.

Khi vừa lên xe, lập tức có 3 tên côn đồ chạy đến chặn xe taxi lại, một tên mở cửa ra rồi đánh người lái xe, 2 tên còn lại mở cửa kéo chúng tôi ra khỏi xe. Nhưng tôi kiên quyết không đi xe ôm của họ và tiếp tục đi bộ một đoạn ra đến đường Tôn Đức Thắng, có 2 tên chạy xe máy theo, một tên ném một vật nặng về phía chúng tôi và định xông vào hành hung. Rất may, tôi và người mẹ kịp chạy vào phòng bảo vệ của trụ sở Điện lực Liên Chiểu. Đợi gần 1 giờ sau, mới dám đón xe về nhà mà vẫn nơm nớp lo sợ bị hành hung dọc đường về"…

Anh Phạm Thế Tài lái xe số 7, BKS 43X-0327 của Hãng taxi Tiên Sa - Đà Nẵng cho biết: Anh em trong hãng rất bất bình trước vụ việc một đồng nghiệp là lái xe taxi số 30 loại xe 7 chỗ (tài xế xin được giấu tên và biển số xe) bị hành hung vào 21h ngày 30/4 vừa qua. Nhận được hiệu lệnh của tổng đài điều xe đến đón 5 khách tại trước bến. Khi đến nơi, thì thấy khách đang bị 3 xe ôm vây quanh và chèo kéo, nhưng 5 khách này cương quyết không đi xe ôm vì lý do hành lý nhiều, người đông.

Tuy nhiên, khi lái xe số 30 đến mời khách lên xe thì đã bị nhóm xe ôm này chặn lại, đe dọa, đồng thời ngăn cản khách lên xe taxi. Bức xúc, tài xế taxi 30 và nhóm xe ôm xảy ra cãi cọ. Ngay lập tức 1 trong 3 lái xe ôm đã cầm gạch đập mạnh vào cửa chính trước của xe, khiến cửa kính nứt toác. Hoảng sợ trước sự hung hãn của nhóm xe ôm nói trên, lái xe số 30 đành phải lái xe đi để bảo toàn tính mạng…!

Lái xe Tài cho biết thêm, hiện tại Bến xe Đà Nẵng chỉ có Hãng taxi Sông Hàn là có bãi đậu đỗ đón khách riêng của hãng. Còn lại các hãng taxi như Mai Linh, Airport Taxi, Hương Lúa đều tự đậu đỗ trước cổng bến xe hoặc do sự điều động của hãng để đón khách tại Bến xe Đà Nẵng. Chính vì vậy, các lái xe taxi và ngay cả khách có nhu cầu đi taxi đều gặp sự ngăn cản, chèo kéo tranh giành khách của lực lượng lái xe ôm, xe thồ tại đây…

Được biết hầu hết các vụ việc chèo kéo, tranh giành hoặc hành hung lái xe taxi và khách đi xe đều xảy ra vào ban đêm, nhất là thời điểm từ 21h đến đêm khuya. Thời gian này, các lái xe ôm hoành hoành và bắt khách trước bến xe khi các xe khách đường dài đậu đỗ trả khách trong và ngoài bến.

Đã có rất nhiều đơn thư của người dân phản ánh lên UBND TP Đà Nẵng về các vụ việc tương tự và kiến nghị các ngành chức năng cần kiểm tra việc xe ôm trước Bến xe Đà Nẵng khống chế hành khách và cả lái xe taxi không cho hành khách đón xe taxi về nhà khoảng 4-5h sáng…

Được biết, Bến xe Đà Nẵng thuộc tuyến giáp ranh (đường Trường Chinh - ngã ba Huế - đường Tôn Đức Thắng) giữa 3 quận: Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ. Từ sau khi ký kết Quy chế liên tịch số 01 (tháng 9/2008), Công an 3 quận đã có nhiều giải pháp bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm nhằm ổn định tình hình khu vực tuyến giáp ranh này, trong đó có Bến xe Đà Nẵng. Theo đó, phía bên trong Bến xe Đà Nẵng, thuộc sự quản lý về mặt ANTT của Công an phường Hòa An. Phía bên ngoài bến xe, là địa bàn quản lý của Công an phường Hòa Minh. Ngoài ra, Thanh tra giao thông cũng túc trực thường xuyên.

Trao đổi với PV trước những vụ việc trên, Thượng tá Trần Minh Quang, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết: Trong thời gian qua, Công an quận và các cơ quan chức năng đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp như lập tổ xe thồ tự quản; phối hợp với các Công an quận, Công an phường giáp ranh thường xuyên tuần tra, kiểm soát và đẩy đuổi xe dù bến cóc, cũng như chèo kéo du khách.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều hành vi tranh giành khách của không ít lái xe ôm khiến hành khách phải xanh mặt sợ hãi ngay khi vừa bước xuống xe và làm xấu hình ảnh con người Đà Nẵng thân thiện trong mắt du khách.

Mặt khác, các vụ việc xảy ra hành khách lại không xác định được biển kiểm soát của xe ôm, bảng tên người lái xe ôm. Ngay cả những người lái xe taxi khi bị xe ôm đe dọa cũng không dám khai báo gì vì sợ trả thù, nên lực lượng chức năng không có điều kiện xác minh để làm rõ và răn đe các đối tượng…

Theo Trung tá Nguyễn Đắc Mười - Trưởng Công an phường Hòa Minh, nơi bến xe trung tâm nằm ngay trên địa bàn thì: “Xảy ra vụ việc như hành khách phản ánh ở trên, Công an phường Hòa Minh không hề nhận được tin báo cụ thể của hành khách và cả anh tài xế taxi bị đánh để can thiệp, giải quyết!".

Để giải quyết triệt để, không tiếp tay, dung dưỡng những phần tử xấu, theo chúng tôi, những hành khách và các lái xe taxi cần khai báo cụ thể với lực lượng Công an mỗi khi có vụ việc tương tự xảy ra. Qua đây, cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần tổ chức tốt hoạt động đón, trả khách của xe khách; tăng cường theo dõi hoạt động xe ôm trước bến xe, thường xuyên phối hợp tuyên truyền và kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.





Theo Hoài Thu (CAND)