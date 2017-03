Lái xe sang tông chết người rồi bỏ trốn

Ngày 20-7, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tạm giữ tài xế Trần Đức Quốc Anh (ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) cùng chiếc ô tô gây ra vụ TNGT nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Vào khoảng 21 giờ ngày 19-7, anh Huỳnh Đình S. điều khiển xe máy chở chị Tống Bích H. (cùng trú phường Thuận Phước) lưu thông hướng từ Sơn Trà về trung tâm TP. Khi qua cầu Thuận Phước, xe máy bị ô tô do Quốc Anh điều khiển chạy cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Xe máy bị văng xa 50 m, chị H. tử vong tại chỗ, còn anh S. bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lợi dụng trời tối, đường vắng nên Quốc Anh lái ô tô trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc người bị nạn trên cầu.

Chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn bị tạm giữ. Ảnh: TT

Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và khẩn trương truy tìm chiếc xe cùng tài xế gây tai nạn. Qua kiểm tra, phát hiện một số mảnh vỡ của ô tô còn sót lại trên mặt cầu. Đó là hai nắp đèn bằng nhựa và chiếc vành đèn bên phải phía trước của ô tô (ghi hãng xe BMW).

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, cho biết từ những mảnh vỡ này, cơ quan công an đã rà soát, truy tìm chiếc xe. Đến rạng sáng cùng ngày thì đã xác định được ô tô gây tai nạn mang biển số 43S-9888 do Trần Đức Quốc Anh điều khiển. Bước đầu tài xế Anh khai nhận đã gây ra vụ tai nạn trên. Sau đó Anh lái xe về giấu tại khách sạn do Anh làm chủ trên đường Nguyễn Tất Thành. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.