Lái xe taxi hất cảnh sát lên nắp capo

Thượng sỹ Nguyễn Xuân Hiền, thành viên tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra. Lái xe không những không xuất trình giấy tờ xe mà còn cho xe tiến về phía trước khiến thượng sỹ Hiền phải lùi lại từ 8-10m.

Đối tượng Trần Đăng Tuấn và chiếc xe vi phạm .



Sau đó thượng sỹ Hiền dùng gậy chỉ huy giao thông yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn tăng ga lao thẳng vào thượng sỹ Hiền. Không tránh kịp, thượng sỹ Hiền đành phải nhảy lên nắp capo chiếc xe taxi bám vào cần gạt nước. Mặc dù vậy, lái xe vẫn không dừng lại và lái chiếc xe đi khoảng 800m đến ngã tư Tuệ Tĩnh. Chỉ đến khi nhân dân đang lưu thông bên đường bức xúc đuổi theo chặn thì chiếc xe taxi nói trên mới dừng lại.



Tại CAP Nguyễn Du, lái xe taxi khai tên là Trần Đăng Tuấn (SN 1981) trú tại tập thể nhà in thôn Ngưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Qua kiểm tra, lái xe Tuấn chỉ có giấy hẹn thu giữ bằng lái của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT. Tuấn khai nhận, do lo sợ bị xử lý nên mới bỏ chạy và thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ.



Theo chỉ huy CAP Nguyễn Du, cổng bệnh viện Mắt Trung ương là một điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông vì taxi khi đi qua đây thường đi rất chậm để dừng đỗ đón khách gây ùn tắc trên tuyến phố này. Do vậy CAP Nguyễn Du thường xuyên phải bố trí một tổ công tác để đảm bảo an toàn giao thông cho điểm nóng này.