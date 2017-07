Lái xe tông chết người ra đầu thú

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 20-7, người dân phát hiện tại Km 1613 + 490 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Ia Băng (huyện Chư Prông) có một thi thể người phụ nữ khoảng 45 tuổi nằm chết bên đường nên đã báo cho nhà chức trách.

Tại hiện trường, có một chiếc dép, nhiều mảnh vỡ của đèn ô tô... Vào cuộc điều tra, Công an xác định đây là vụ tai nạn giao thông, nạn nhân là bà Rah Mah Rang (sinh năm 1964, trú xã Jun, huyện Chư Sê), là người bị tâm thần đi lang thang.



Hiên trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định phương tiện gây tai nạn là xe ô tô bán tải màu trắng bạc, biển số 81C-12037, nhãn hiệu Mitsubishi. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20-7, xe ô tô trên do Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 1981, trú phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều khiển từ TP. Pleiku đi xã Ia Vê, huyện Chư Prông theo đường Hồ Chí Minh. Đến đoạn đường trên, trời tối, có sương mù và bị đèn xe ngược chiều đi qua làm chói mắt, Quý nghe thấy tiếng va chạm mạnh phía trước đầu xe nên đã dừng lại kiểm tra thì thấy đầu xe bị vỡ, đèn xe rơi xuống đường nhưng không phát hiện chướng ngại vật nào khác. Do đó, Quý tiếp tục điều khiển xe đi về xã Ia Vê, đến hôm sau thì mang đến garage để sửa chữa. Sau khi biết mình gây ra vụ tai nạn chết người, Quý đã ra đầu thú.