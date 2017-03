Lái xe vờ gọi trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an, "dọa" CSGT

Sự việc xảy ra vào lúc 9h20 sáng 18/2, trên địa bàn phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh. Cụ thể, vào thời điểm nói trên, khi thấy chiếc xe khách mang BKS 17B-00415 (Thái Bình) dừng xe, giao hàng cho hành khách không đúng nơi quy định (giao hàng tại một cây xăng ở trung tâm TP Hà Tĩnh), tổ tuần tra xử lý lực lượng CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã tiếp cận để xử lý.

Cho rằng lực lượng CSGT kiểm tra không đúng quy trình, chức năng, toàn bộ lái xe, lơ xe gồm 4 người đã nhảy xuống lớn tiếng đôi co với các chiến sĩ CSGT. Lợi dụng số đông người dân đứng xem, tài xế và lơ xe ra sức mạt sát các chiến sĩ.

Chứng kiến hành vi thiếu văn hóa của nhà xe, một số người dân bức xúc đòi lao vào đánh nhóm tài xế trên, nhưng được các chiến sĩ CSGT can ngăn kịp thời.

Một lơ xe lớn tiếng đe nẹt tổ tuần tra xử lý trật tự an toàn giao thông Công an TP Hà Tĩnh

Đáng chú ý, khi tổ tuần tra đang yêu cầu chủ xe xuất trình các giấy tờ liên quan, một tài xế mặc áo đen tên Tám đã rút điện thoại di động gọi cho ai đó, rồi "dọa" tổ CSGT là vừa gọi cho trợ lý một Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tá Nguyễn Trường Kỷ, một thành viên trong tổ xử lý CSGT Công an TP Hà Tĩnh, vặn hỏi gọi cho ai, đối tượng Tám trả lời: “Tôi gọi cho anh Tân, trợ lý anh Trường, Thứ trưởng Bộ Công an”. Ngay sau đó, tài xế Tám đưa máy điện thoại để Trung tá Kỷ nói chuyện với "trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an".

Sau khi gọi cho "trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an", tài xế Tám (áo sọc ngang màu sẫm) đưa máy cho Trung tá Kỷ nghe.

Sau đó, tổ tuần tra CSGT Công an TP Hà Tĩnh chỉ xử lý mức độ nhắc nhở, tạo điều kiện cho nhà xe tiếp tục hành trình đưa khách vào Nam. Sau khi chiếc xe và tổ tuần tra CSGT đã rời khỏi hiện trường, nhiều người dân bức xúc trước thái độ hống hách, thiếu văn hóa của nhóm tài xế xe khách 17B-00415 cũng như cách xử lý chưa thỏa đáng của tổ tuần tra CSGT Công an TP Hà Tĩnh. Từ ý kiến của người dân và xác minh của PV cho thấy, tài xế xe đã tạo dựng một cuộc gọi giả mạo để "dọa" tổ tuần tra CSGT bởi hiện nay, trong các Thứ trưởng Bộ Công an không có ai tên là Trường.

Chiều 18/2, khi được PV thông tin vụ việc, một lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây rõ ràng là hành vi không thể chấp nhận, có thể cấu thành tội hình sự. Vị cán bộ này cho hay, ngoài việc sẽ cho kiểm tra, xác minh ngay vụ việc, nếu đúng sự thật sẽ phối hợp với công an các địa phương khác truy tìm, xử lý nghiêm tài xế nói trên.

Theo Văn Dũng - Xuân Sinh (Dân trí)