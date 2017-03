Làm ăn thua lỗ, ôm bình gas tự vẫn

Theo đó vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 21-1, khi chuẩn bị làm cơm tối thì chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1987, trú tỉnh An Giang) là người giúp việc cho gia đình trên, phát hiện bình gas 12kg đặt tại vị trí bếp đã bị mất. Đang loay hoay tìm thì chị Linh bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà và kèm theo ngọn lửa bùng phát.

Ngay lúc xảy ra vụ việc, nhiều người dân địa phương, Công an phường 7, quận Phú Nhuận đã phối hợp cùng 25 cán bộ chiến sĩ và 4 xe chuyên dụng của lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh tham gia cứu chữa. Sau khi ngọn lửa bị khống chế, lực lượng khám nghiệm hiện trường đã phát hiện thi thể ông Lê Minh Hậu (SN 1964, trú phường 27, quận Bình Thạnh, tạm trú địa chỉ trên) nằm trong đống cháy nham nhở của căn phòng 12m2 trên.

Được biết căn nhà nói trên là do vợ nạn nhân làm chủ. Quá trình thu thập thông tin liên quan, cơ quan Công an quận Bình Thạnh xác định nguyên nhân có thể là do làm ăn thua lỗ nên sinh ra buồn chán, đến tối 21-1 lợi dụng lúc mọi người trong gia đình đi ra ngoài, ông Hậu đã ôm bình gas lên phòng ngủ và cho phát nổ để tự vẫn.

Theo Duy Kiên (ANTĐ)