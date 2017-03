Làm ăn thua lỗ rồi giả bị cướp

20h ngày 10/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ nhận được lệnh của Giám đốc Công an thành phố yêu cầu cử lực lượng hỗ trợ Công an quận Bình Thủy điều tra vụ cướp tài sản xảy ra vào khoảng 19h40 cùng ngày tại KV Thới Long, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Ngay khi nhận được lệnh, đích thân Thượng tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng PC45 cùng một tổ công tác xuống hiện trường kết hợp với Công an quận Bình Thủy kiểm tra, xác minh tin báo và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo hồ sơ ban đầu của Công an quận Bình Thủy, nạn nhân là anh Đinh Văn Nghé (42 tuổi, ngụ ở tổ 3, KV Thới Hòa, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy). Vào khoảng 19h30, anh Nghé điều khiển xe môtô BKS 65F2-2659 đến tiệm vàng Kim Hoàn trên đường Hai Bà Trưng, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đổi vàng về nhà bán (gồm 1,4 lượng vàng 24K và 1,9 lượng vàng 18K). Số vàng trên anh Nghé cho vào túi quần sau cùng với số tiền 12.000.000 đồng rồi chạy xe về nhà theo QL91B. Khi chạy xe đến cầu Nương Điều thuộc KV Thới Long, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thì bất ngờ bị 2 thanh niên từ trong lao ra đạp ngã xe đè lên người anh Nghé. Một tên đè đầu, tên còn lại móc túi lấy toàn bộ số tiền và vàng anh Nghé mang theo rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Anh Nghé liền tri hô và trình báo toàn bộ sự việc cho Công an phường Thới An Đông, quận Bình Thủy.

Qua điều tra tại hiện trường, những người phát hiện đầu tiên và những nơi Đinh Văn Nghé khai mua vàng, đồng thời kiểm tra, đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được, tổ công tác nhận định đây có thể là một vụ tạo hiện trường giả vụ cướp tài sản nên tập trung điều tra theo hướng này.

Sau 2 giờ đấu tranh (đến 22h cùng ngày), Nghé đã thừa nhận không có vụ cướp nào cả, chính anh ta là người tạo hiện trường giả sau đó báo cho cơ quan Công an. Nguyên nhân của sự việc trên là do trong quá trình kinh doanh bị thua lỗ (Nghé làm nghề thợ bạc), nên tạo hiện trường giả nhằm hợp thức hóa số vàng gia đình đã cho Nghé trước đây.

Sau khi củng cố chặt chẽ tài liệu, chứng cứ, tổ công tác của Phòng PC45 đã bàn giao hồ sơ cho Công an quận Bình Thủy xử lý theo thẩm quyền.





Theo Nam Giao (CAND)