Làm chính khách khó

Chắc ông Brown, Thủ tướng Anh ở bên Tây không biết tiếng Tàu, chẳng đọc Luận ngữ nên lâm vào tình thế tướng mất quân, số phận nội các của ông đang như sợi chỉ mành trước gió vì cái chuyện “chính đính” này. Sau bốn vị bộ trưởng đệ đơn từ chức, tuần này lại thêm ba vị nữa. Lý do từ chức chỉ là xoay quanh chuyện bầy hầy trong chi tiêu công quỹ, mà số tiền lem nhem ấy cũng rất “khiêm tốn” chứ không to đùng như ta vẫn thường nghe. Thậm chí, như lý do từ chức của bà bộ trưởng Hazel Blears chỉ vì có cáo buộc bà đã không đóng thuế trong một vụ bán nhà. Còn với bộ trưởng Nội vụ thì do liên quan đến việc thuê ngôi nhà của người chị để làm nhà ở bằng tiền công và trong hóa đơn này có khoản tiền dùng để mua hai bộ phim tươi mát của chồng! Ngay chính chiếc ghế thủ tướng cũng nóng lên không chỉ vì kém năng lực điều hành mà còn vì ông đã dùng tiền công để chi cho các khoản riêng một cách không chính đáng. Mặc dầu với kinh nghiệm của một bộ trưởng Tài chính trong một thập niên trước khi ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, nhiều người cho rằng ông đủ sức vực dậy một nước Anh trong cơn chao đảo của khủng hoảng tài chính nhưng do những bê bối nói trên, hiện đảng của ông, theo tờ Mail On Sunday, chỉ còn nhận được 23% số phiếu ủng hộ.

Tại Úc, bộ trưởng Quốc phòng đệ đơn từ chức vì bị chỉ trích là không công bố các món quà đã nhận, trong đó có hai chuyến đi Trung Quốc! Còn ông thủ tướng Ý đào hoa thì sau vụ 700 bức ảnh chụp các phụ nữ trẻ đẹp ăn mặc thiếu vải tại biệt thự của ông, trong đó có cô người mẫu 18 tuổi Noemi Letizia khiến ông Berlusconi phải tuyên bố sẽ từ chức ngay lập tức nếu ông nói dối về mối quan hệ với cô người mẫu này.

Quả thật, làm chính khách thật không đơn giản, thậm chí với người biết tự trọng còn dẫn đến chuyện tự tử như nguyên Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun. Tự tử vì ông “cảm thấy xấu hổ” do bị cáo buộc người thân của ông đã nhận tiền hối lộ từ một doanh nhân, khi chính ông từng đưa ra cương lĩnh chống tham nhũng. Roo Moo-hyun đã xin lỗi nhân dân qua truyền hình vì làm nhân dân thất vọng nhưng rồi vẫn không thể sống khi lương tâm bị dày vò. Người Hàn Quốc từng phẫn nộ nhưng rồi lại cảm kích và thương xót ông về sự ra đi của ông, một tổng thống giàu lòng tự trọng và đã làm được nhiều việc cho dân.

Từ việc tự tử của vị tổng thống chợt gợi nhớ đến “Sáng thế ký”, trong đó có chuyện Adam và Eve sau khi ăn trái cấm bỗng nhiên phát hiện ra sự trần truồng của mình, cảm giác xấu hổ xuất hiện. Cả hai đều bứt chiếc lá vả để che đi bộ phận phải che. Chiếc lá vả ấy, theo Franz Werfel, là “tài liệu văn hóa đầu tiên của loài người! Chiếc lá vả là biểu tượng của con người tự ý thức được về mình. Cái cảm giác “biết xấu hổ” ấy là một thuộc tính người, một thuộc tính văn hóa.

Chính khách, trước hết phải là một nhân cách văn hóa. Mà để được vậy quả không dễ.