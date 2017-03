Làm đám tang giả vì sợ “thảm sát”!

Khu vực tổ chức lễ tang “ảo” và vòng hoa trước nhà tiệm cầm đồ Kim Lợi. Ảnh: PN

Khoảng 11 giờ ngày 24-8, đại diện chính quyền, Công an phường Phú Trinh, TP Phan Thiết (Bình Thuận) và khu phố đã đến vận động gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (chủ tiệm cầm đồ Kim Lợi, tại 134 Trần Phú) tháo bỏ cờ tang, vòng hoa và bảng cáo phó. Gia đình bà Hạnh đã chấp hành nhưng sau đó các thành viên trong nhà vẫn còn mặc đồ tang.

Rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân ở khu vực cầu Dục Thanh thuộc phường Phú Trinh, TP Phan Thiết bất ngờ khi nhìn thấy cờ tang và vòng hoa treo trước cổng tiệm cầm đồ Kim Lợi.

Ngoài ra, phía trên tường nhà dán bảng cáo phó to đùng ghi vỏn vẹn hai chữ “oan hồn” mà không ghi thông tin gì về tên tuổi, ngày giờ của người đã qua đời. Bên trong nhà xuất hiện nhiều người mặc đồ tang đi lại nhưng không thấy tiếng khóc than. Nhiều người hàng xóm sang tìm hiểu chia buồn thì được chủ nhà thông báo “chúng tôi tự làm đám tang cho những người đang sống khỏe mạnh trong gia đình”. Do đám tang quá lạ nên rất đông người dân hiếu kỳ kéo tới xem, gây ùn tắc giao thông tại khu vực.

Trong bộ đồ tang, đội khăn sô bà Hạnh (51 tuổi) cho biết sáu thành viên trong gia đình gồm bà và các anh chị em, cháu trong nhà đều mặc đồ tang và tự tổ chức tang lễ cho chính… mình! Nguyên nhân theo bà Hạnh là do mâu thuẫn, người chồng đã bỏ trốn khỏi nhà mang theo hai ô tô bảy chỗ. Trong đó có một xe của gia đình, xe còn lại của khách hàng cầm cố. Bà Hạnh còn cho rằng chồng bà là ông Nguyễn Đức Lợi đã đi khỏi nhà còn nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa giết cả gia đình. “Chúng tôi phải tự làm đám tang trước cho mình để mọi người biết sự việc” - bà Hạnh nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đ., đại diện một cơ sở mai táng ở TP Phan Thiết, cho biết rạng sáng 24-8, người nhà bà Hạnh gọi điện thoại đến cơ sở về việc cung cấp dịch vụ nói trên gồm bốn cây cờ, sáu bộ đồ tang và các vòng hoa, tờ ghi cáo phó. Nghe vậy, cơ sở cứ tưởng nhà có người mất ở xa chờ đưa về. Đến khi phát hiện bất thường, cơ sở cũng đã báo cho cơ quan chức năng để giải quyết. Theo ông Đ., đây là trường hợp hi hữu chưa từng xảy ra trong suốt quá trình làm dịch vụ mai táng của gia đình ông.

Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết, cho biết: “Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ và nhiều khả năng việc gia đình trên tổ chức đám tang kỳ lạ trên là do mê tín”.