Lâm Đồng: Xe khách đâm xe máy làm 4 người chết

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7/10, xe khách mang biển số 51B-0051 do tài xế Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1974, ngụ tại phường 1, thành phố Đà Lạt) điều khiển chạy hướng Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh trên Quốc lộ 20, khi đến khu vực xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh đã đâm phải xe gắn máy mang biển số 49N9-9191 do anh K’Đưng (sinh năm 1993, thường trú tại thôn 4, xã Đinh Trang Hòa) điều khiển đang chuyển hướng sang đường không báo tín hiệu.



Trên xe máy, ngoài người điều khiển còn chở theo 3 người, gồm: chị Ka Nìn (sinh năm 1992), cháu Ka Mai (sinh năm 2009) và cháu Ka Sen (sinh năm 1997), cùng ngụ tại thôn 4, xã Đinh Trang Hòa.



Vụ tai nạn nghiêm trọng làm cả 4 người trên xe máy thiệt mạng, phần đầu xe khách bị biến dạng nặng.



Nguyên nhân vụ tai nạn nói trên được xác định do người điều khiển xe máy đã chuyển hướng bất ngờ và không báo tín hiệu, còn xe khách vi phạm tốc độ do chạy quá nhanh. Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi gia đình người bị nạn. Riêng chủ xe khách đã hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân./.





Theo Đặng Tuấn (TTXVN)