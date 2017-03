Làm giả giấy công lệnh của Thủ tướng để đối phó CSGT

Mạo danh phó tổng biên tập cơ quan báo Ngày 18-5, Đội CSGT số 15 (Công an TP Hà Nội) phát hiện một trường hợp mang thẻ giả báo VietNamNet. Người này là ôngTrần Văn Lịch (41 tuổi, trú Sóc Sơn, Hà Nội). Ông Lịch xuất trình một tấm thẻ ghi “Thẻ biên tập viên" của báo VietNamNet với chức danh phó tổng biên tập. Trước đó, ngày 14-5, tổ công tác Y1/141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh phát hiện bà Lê Thị Kim Lan (41 tuổi, trú phố Hàng Gà, Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nên dừng xe. Bà Lan đã xuất trình thẻ “Biên tập viên” và nói là đang công tác tại báo VietNamNet. Tuy nhiên thấy thẻ có dòng chữ “báo điện tử VietNamNet” và logo VietNamNet nhưng con dấu lại thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Truyền thông VietNet, nghi ngờ là thẻ giả danh nên tổ công tác mời bà Lan về công an phường làm rõ. Kết quả xác minh thẻ này là do Công ty VietNet tự in.